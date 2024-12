Na najbliższy weekend dwa banki zaplanowały prace serwisowe. Są to Santander Bank Polska i ING Bank Śląski.

Santander Bank Polska

"Potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość. Od 23:00 w piątek do 7:00 w sobotę nie zalogujesz się do bankowości internetowej. W aplikacji dostępna będzie tylko część funkcji. Kantor Santander wyłączymy o 22:00. Przepraszamy za utrudnienia! Karty będą działać" - podano w komunikacie.