Utrudnienia dla klientów. "Na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę"

PKO BP, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, VeloBank i Credit Agricole - między innymi te instytucje finansowe zaplanowały prace serwisowe na najbliższe dni. W komunikatach banków pojawiają się ostrzeżenia dla klientów o utrudnieniach w dostępie do pieniędzy.

PKO BP

Bank PKO BP przekazał w komunikacie skierowanym do klientów, że potrzebuje "chwili na prace techniczne". Dlatego "w niedzielę 19.05.2024 w godzinach 00:00 – 06:00 nie będzie można korzystać z serwisu internetowego iPKO oraz płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi Płacę z iPKO.

Bank zaznacza przy tym, że "wszystkie karty oraz aplikacja IKO będą działać bez zakłóceń".

ING Bank Śląski

W ING Banku Śląskim zaplanowano dwie przerwy:

1. W niedzielę (19 maja) w godzinach od 8:30 do 9:40. "W tym czasie nie będzie można zlecić ani odebrać przelewu ekspresowego typu BlueCash oraz kupić doładowań gier, multimediów i kart podarunkowych w Moim ING".

2. Z kolei w sobotę (18 maja) zaplanowano prace technologiczno-serwisowe modułu Makler w Moim ING i będzie on niedostępny od 8:00 do 16:00.

mBank

mBank zaplanował przerwę w dostępie do usługi eMakler ze względu na zaplanowane prace rozwojowe. Z tego powodu klienci 18 maja (sobota) w godzinach 7.00-18.00, nie zalogują się do eMaklera i maklerskiej aplikacji mBank Giełda.

Bank Millennium

W nocy z soboty na niedzielę (19 maja) w godz. 1:00-4:20 nie będą dostępne aplikacja mobilna i Millenet.

"W czasie niedostępności możesz płacić kartą w punktach stacjonarnych i wypłacić gotówkę z bankomatu. Jeśli masz nową kartę, aktywuj ją, zanim zaczniemy prace serwisowe. Będą również działały karty dodane do portfela wirtualnego przed rozpoczęciem prac serwisowych" - poinformowano.

BNP Paribas

Bank BNP Paribas poinformował o pracach zaplanowanych na noc z wtorku na środę.

"22.05.2024 od godziny 22:00 do godziny 01:00 23.05.2024 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart" - podano w komunikacie.

Velo Bank

W Velo Bank przerwę techniczną zaplanowano w nocy z 18 na 19 maja w godzinach 23:50 - 8:00.

"Bez zmian możecie wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatu za pomocą karty. Płatności kartą płatniczą oraz zbliżeniowo poprzez telefon, zegarek czy opaskę w sklepach stacjonarnych, również działają bez zmian. Przerwa serwisowa obejmie bankowość internetową, mobilną, Blik oraz opcję płatności kartą online" - podano.

Credit Agricole

W Credit Agricole w nocy z soboty na niedzielę (18/19.05), od 23:00 do 9:00 nie będą dostępne:

- serwisy CA24 (eBank, mobilny, tekstowy), - automatyczny serwis telefoniczny IVR, - płatności internetowe Przelew Online, - Blik

"W tym czasie nie dostaniesz też powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Na naszej infolinii wyłącznie zastrzeżesz kartę. Wpłaconą gotówkę we wpłatomacie zaksięgujemy po zakończeniu przerwy. Jeśli w serwisie CA24 eBank lub CA24 Mobile czeka na Ciebie niepodpisana umowa, zatwierdź ją przed planowaną niedostępnością" - informuje CA klientów.

Jednocześnie dodano, że "karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie. Jednak na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę".

Santander Consumer Bank

SCB zaplanował prace na niedzielną noc (19 maja) w godzinach od 3:30 do 5:00. "W tym czasie możesz mieć problem z dostępem do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej. Nie ma to wpływu na płatności kartami kredytowymi naszego banku" - wskazano w wiadomości skierowanej do klientów banku.

Bank BPH

Bank BPH przekazał, że "w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi System Bankowości Internetowej będzie niedostępny oraz ograniczone będą informacje o kursach walut od godz. 22:00 w dniu 17-05-2024 do godz. 18:00 w dniu 18-05-2024".

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy z kolei informuje o braku możliwości płacenia kartą w niedzielną noc.

"W dniu 19.05.2024 w godz. 03:00-08:00 w związku z pracami administracyjnymi wystąpi brak możliwości dokonywania transakcji kartą w internecie z usługą 3D Secure oraz brak możliwości dodawania kart do portfela cyfrowego XIAOMI PAY/ GARMIN PAY/ GOOGLE PAY/APPLE PAY" - przekazano.

Toyota Bank

Toyota Bank wskazało, że "w terminie od 19.05.2024 r. od godziny 05:00 do 20.05.2024 r. do godziny 05:00 odbędą się planowane prace serwisowe w infrastrukturze technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, wyciągów oraz usług tzw. szybkich płatności".

Bank Nowy

Bank Nowy S.A. informuje, iż w dniu 18.05.2024 r. w godzinach: 00:00-04:30, mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze kart płatniczych.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl