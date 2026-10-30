"Utrudniony dostęp". Banki ostrzegają klientów
Alior Bank
Alior Bank przeprowadzi prace techniczne od piątku, 30 października od godz. 23.00 do soboty, 31 października do godz. 1.00.
"W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego oraz bankowości internetowej Kantoru Walutowego. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał bank w komunikacie.
Toyota Bank
"W dniu 02.11.2026 r. od godziny 22:00 do godziny 24:00 planujemy prace serwisowe w naszych systemach" - poinformował Toyota Bank.
W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do strony internetowej banku.
Największe banki w Polsce
PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Oprócz niego w czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.