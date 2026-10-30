"Utrudniony dostęp". Banki ostrzegają klientów

Bogusław Grabowski o podwyższeniu podatku CIT Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Alior Bank

Alior Bank przeprowadzi prace techniczne od piątku, 30 października od godz. 23.00 do soboty, 31 października do godz. 1.00.

"W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego oraz bankowości internetowej Kantoru Walutowego. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał bank w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Europa z rekordowym zadłużeniem. Polska zwraca uwagę

Toyota Bank

"W dniu 02.11.2026 r. od godziny 22:00 do godziny 24:00 planujemy prace serwisowe w naszych systemach" - poinformował Toyota Bank.

W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do strony internetowej banku.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Oprócz niego w czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.