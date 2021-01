Mogą być kłopoty z dostępem do rachunków i płatnościami. Banki ostrzegają przed utrudnieniami

Problemy z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej, utrudnienia w płatnościach kartami lub potwierdzaniem transakcji. To tylko niektóre problemy, na które w najbliższych dniach muszą się przygotować klienci kilku banków. Przyczyną są zaplanowane prace serwisowe.

Bank Pekao

BNP Paribas

Od godz. 21.00 w piątek (29 stycznia) do godz. 1.00 w sobotę (30 stycznia) systemy BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.

BOŚ Bank

ING Bank Śląski

Z powodu prac serwisowych mogą też wystąpić po północy w poniedziałek 1 lutego (od godziny 0.01 do 0.30) chwilowe przerwy w realizacji transakcji wpłat w bankomatach sieci Planet Cash/ING. "Możliwe będą wpłaty gotówki we wrzutniach. Pieniądze zaksięgujemy na koncie w poniedziałek 1.02 do godz. 12:00. Jeśli musisz w tym czasie wpłacić pieniądze, użyj BLIKA. Pobierz kod BLIK w aplikacji Moje ING mobile i wpisz go na ekranie bankomatu lub wpłatomatu" - informuje ING Bank Śląski.