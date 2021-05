W tych branżach były najwyższe płace w 2020 roku. Nowy raport

"Podczas pandemii uwypukliły się dodatkowe zalety"

Prezes zarządu Personnel Service Krzysztof Inglot cytowany w raporcie ocenił, że "wzrost popularności pracy w zawodach związanych z IT nie jest zaskoczeniem". Jego zdaniem fakt, że zarobki w tej branży są najwyższe w Polsce przyciąga nowych kandydatów, a "podczas pandemii uwypukliły się dodatkowe zalety (branży IT - red.), jak choćby możliwość pracy zdalnej".

Zatrudnienie w branżach

Zdaniem Inglota "przemysł to sektor, który nie tylko zatrudnia najwięcej pracowników w Polsce, ale także zarobki w nim należą do jednych z najwyższych w kraju". Prezes zarządu Personnel Service zwrócił uwagę, że "to też jedna z bezpieczniejszych opcji jako miejsce pracy, co potwierdzają świetne wyniki polskiego przemysłu, który bardzo dobrze poradził sobie w czasie trwania pandemii".