Klienci pożyczek lombardowych lepiej chronieni

Rzecznik Finansowy przypomina, że od 7 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Uregulowano w niej kompleksowo zasady funkcjonowania lombardów i zabezpieczono przepisami klientów przed nieuczciwymi praktykami ze strony ich właścicieli. Co więcej, dzięki niej w razie problemów klienci lombardów będą mogli zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Pożyczka lombardowa. Najważniejsze zmiany dla klientów

Do tego w przypadków umów zawieranych na odległość pożyczkobiorca będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni. W takiej sytuacji konsument będzie musiał dokonać jedynie zwrotu kosztów, które zostały określone w ustawie.

Sprzedaż przedmiotu pod zastaw pożyczki lombardowej

W ustawie określono także zasady sprzedaży przedmiotu, który został oddany pod zastaw pożyczki lombardowej. Po pierwsze, w sytuacji, gdy klient nie spłaci w całości pożyczki w terminie, to będzie miał prawo do wykupienia przedmiotu zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia pierwotnego terminu spłaty. W takiej sytuacji będzie musiał uiścić pozostającą na dzień odkupu część całkowitej kwoty do spłaty, powiększoną o nie więcej niż 20 proc. kwoty pozostającej na dzień odkupu części całkowitej kwoty do spłaty.