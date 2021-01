Populacja Polski będzie spadać. Prognoza ministerstwa

Populacja Polski ma spaść z ponad 38,3 miliona w 2020 roku do niecałych 38 milionów w 2025 roku. Zmniejszy się też liczba osób w wieku produkcyjnym - wynika z prognoz Ministerstwa Finansów, które zostały opracowane dla potrzeb długoterminowych założeń makroekonomicznych.

Prognoza przygotowana dla MF, o której informuje w najnowszej publikacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych, została sporządzona przy wykorzystaniu prognozy demograficznej Eurostatu EUROPOP 2019. Współczynniki dzietności zostały skorygowane przez MF o oczekiwane skutki prowadzonej polityki prorodzinnej. Prognoza demograficzna zakłada wzrost współczynnika dzietności z 1,36 w 2020 r. do 1,46 w 2025 r.

Spadek populacji Polski

Autorzy prognozy piszą, że w latach 2020-2025 obserwowany będzie spadek populacji z 38 323 tys. w 2020 r. do 37 982 tys. w 2025 r.

Zmieniają się także udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji. Według prognozy udział populacji w wieku przedprodukcyjnym w latach 2020-2022 utrzymuje się na poziomie 18,1 proc., po czym spada do 17,8 proc. w 2025 r. Udział populacji w wieku produkcyjnym cały czas maleje, a udział populacji w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie. Udział populacji w wieku produkcyjnym maleje z 59,5 proc. w 2020 r. do 57,8 proc. w 2025 r., a udział populacji w wieku poprodukcyjnym rośnie z 22,4 proc. w 2020 r. do 24,4 proc. w 2025 r.