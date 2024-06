Niższa emerytura uznana za niekonstytucyjną. Ważny wyrok dla części emerytów

Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł we wtorek, że niekonstytucyjny jest przepis, który pozwala na pomniejszenie świadczenia emerytalnego, gdy dana osoba skorzystała z przejścia na wcześniejszą emeryturę. TK ocenił, że w tej sprawie doszło do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa.