Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Sponsor serwisu:PKO-LOGO-RGB-UZ.png

Rewolucja w kredytach już się rozpoczęła. Bank podał dane

|
shutterstock_2639642055
Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PawelKacperek/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
PKO Bank Polski w niespełna miesiąc sprzedał kredyty hipoteczne o wartości ponad 400 milionów złotych, których oprocentowanie oparto na nowym wskaźniku POLSTR - przekazał wiceprezes banku Tomasz Pol. Jak ocenił, wprowadzenie nowego wskaźnika było dla klientów neutralne.

Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane w instrumentach finansowych, np. w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który zastępowany jest przez nowy wskaźnik - POLSTR (Polish Short Term Rate).

Od stycznia 2027 r. banki nie powinny już udzielać nowych kredytów opartych na wskaźniku WIBOR. Wskaźnik ten jednak pozostanie w tzw. uporządkowanej likwidacji i będzie opracowywany do 31 grudnia 2036 r. Do tego czasu może być wykorzystywany w obowiązujących umowach.

Kredyty oparte na POLSTR

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, wiceprezes PKO BP Tomasz Pol przypomniał, że bank jako jeden z pierwszych wprowadził POLSTR do sprzedaży kredytów hipotecznych. Stało się to na początku września.

- Mamy już ponad 400 milionów złotych sprzedaży opartej o ten właśnie wskaźnik. Także są efekty tego niecałego miesiąca (...) Nie widzimy tutaj jakiejś niespodziewanej, nieoczekiwanej reakcji klientów. Wydaje mi się, że jest to całkiem neutralny proces dla klientów. Nie jest to przedmiotem naszego niepokoju - poinformował.

Od 3 września PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny oferują kredyty hipoteczne, w których oprocentowanie uwzględnia wskaźnik referencyjny POLSTR 1M Stopa Składana.

Zgodnie z przepisami, jeżeli strony nie ustalą stałego oprocentowania kredytu hipotecznego, jego wysokość opiera się na wskaźniku referencyjnym powiększonym o marżę banku.

Stała stopa w nowych kredytach

Wiceprezes PKO BP Krzysztof Dresler zaznaczył, że bank jednocześnie zachęca klientów do korzystania z okresowo stałej stopy procentowej. Jego zdaniem rozwiązanie to może być korzystne dla kredytobiorców, ponieważ ogranicza niepewność związaną ze zmianami oprocentowania.

- Pewnie dlatego dwie trzecie nowej sprzedaży w tej chwili bazuje na okresowo stałej stopie i to się wydaje taka naturalna propozycja - ocenił.

Czym POLSTR różni się od WIBOR-u

WIBOR co do zasady opiera się na realnych transakcjach, ale przy jego wyznaczaniu wykorzystywane są również tzw. kwotowania wiążące i modelowe. Chodzi o stawki, po których banki uczestniczące w procesie ustalania wskaźnika byłyby gotowe złożyć lub przyjąć depozyt od innego uczestnika albo przeprowadzić transakcję na rynku bazowym.

Zastępujący go POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym - depozytach overnight, czyli krótkoterminowych depozytach na jedną noc.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny - ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. Po trzech kwartałach 2026 r. grupa banku wypracowała 8,2 mld zł zysku netto, czyli o 3,2 proc. więcej rok do roku.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
WIBORPOLSTRkredyt hipotecznybank
Zobacz także:
Adam Glapiński
Prezes NBP o rezerwach złota: historyczne osiągnięcie
Pieniądze
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Cyberataki na sklepy w Europie. Trop prowadzi do Rosji
Tech
Francja, alarm bombowy
Seria alarmów bombowych w Europie. Zgłoszenia dotyczą samolotów
Ze świata
Demokraci wygrali wybory połówkowe w USA
Miliarderzy spierają się o przyszłość AI po wygranej demokratów
Tech
Policjanci zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą bez kasku (zdj. ilustracyjne)
Te hulajnogi mają zniknąć. Rząd zapowiada rewolucyjne przepisy
Moto
NBP
Dwóch członków RPP odchodzi. Senat szykuje głosowanie
Z kraju
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Zmiany podatkowe wróciły do Sejmu
Pieniądze
Stacja paliw, benzyna
Tyle wyniosą ceny paliw w piątek. Są nowe stawki
Pieniądze
Donald Trump
Trump atakuje swój medialny bastion. "Winna jest stacja, nie ja"
Ze świata
praca
Nowe przepisy o mobbingu. Co się zmienia?
Dla pracownika
cyberbezpieczeństwo
Odtworzyli atak za sześć dolarów. Cyberzagrożenia rosną
Tech
ropa naftowa
Co z cenami ropy po wyborach w USA? Tak zareagował rynek
Rynki
Krzysztof Gawkowski
Cyberataki na lodówki. Gawkowski: część firm ignoruje ostrzeżenia
Tech
Hiszpania pociągi katastrofa
Kolejna dymisja po katastrofie w Hiszpanii
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Komisja Europejska stawia warunki Ukrainie
Ze świata
Polskie pieniądze leżą na klawiaturze laptopa – zarabiaj pieniądze w internecie.
Cztery banki muszą zmienić swoje procedury. "Zwrócimy utracone pieniądze"
Pieniądze
Głośny cyberatak na Morele.net. Śledczy przedstawili zarzuty podejrzanemu (zdj. ilustracyjne)
Kolejny atak hakerski. Bank ujawnia straty na ponad 100 milionów euro
Ze świata
Canva, aplikacja, telefon shutterstock_1460790857
"Niezwykle trudna decyzja". Planują duże zwolnienia
Tech
Elon Musk
"Zatrudnijcie prawników". Musk może mieć powody do obaw
Ze świata
Chmielnicka Elektrownia Jądrowa
Elektrownie jądrowe w Ukrainie zmniejszyły moc
Ze świata
Shein
Chiński gigant stawia na Polskę. Pół miliarda euro na inwestycje
Handel
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Duże zmiany cen na stacjach. Tu zapłacimy najmniej za tankowanie
Pieniądze
giełda Wall Street
Skok na giełdzie w USA. Rynek reaguje na wynik wyborów
Ze świata
AdobeStock_536273611
Raty kredytów po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Możliwe podwyżki
Pieniądze
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
USA blisko rekordu. Europa zwiększa dostawy przed zimą
Ze świata
zakupy inflacja
Najnowsze prognozy NBP. Co czeka polską gospodarkę
Pieniądze
Mindaugas Sinkeviczius
Sąsiad podąża śladem Polski. Premier wydaje polecenia
Ze świata
Pieniądze
Stopy procentowe w Polsce. "Presja cenowa nie maleje"
Z kraju
Pit Podatek Podatki rozliczenia
Zmiany progów podatkowych. Rządowy projekt wraca do Sejmu
Pieniądze
mid-epa13351732
"Zmiana władzy w Kongresie może być iskrą zapalną". Co czeka dolara?
Łukasz Figielski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica