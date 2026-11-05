Pieniądze Rewolucja w kredytach już się rozpoczęła. Bank podał dane Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PawelKacperek/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane w instrumentach finansowych, np. w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który zastępowany jest przez nowy wskaźnik - POLSTR (Polish Short Term Rate).

Od stycznia 2027 r. banki nie powinny już udzielać nowych kredytów opartych na wskaźniku WIBOR. Wskaźnik ten jednak pozostanie w tzw. uporządkowanej likwidacji i będzie opracowywany do 31 grudnia 2036 r. Do tego czasu może być wykorzystywany w obowiązujących umowach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Raty kredytów po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Możliwe podwyżki

Kredyty oparte na POLSTR

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, wiceprezes PKO BP Tomasz Pol przypomniał, że bank jako jeden z pierwszych wprowadził POLSTR do sprzedaży kredytów hipotecznych. Stało się to na początku września.

- Mamy już ponad 400 milionów złotych sprzedaży opartej o ten właśnie wskaźnik. Także są efekty tego niecałego miesiąca (...) Nie widzimy tutaj jakiejś niespodziewanej, nieoczekiwanej reakcji klientów. Wydaje mi się, że jest to całkiem neutralny proces dla klientów. Nie jest to przedmiotem naszego niepokoju - poinformował.

Od 3 września PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny oferują kredyty hipoteczne, w których oprocentowanie uwzględnia wskaźnik referencyjny POLSTR 1M Stopa Składana.

Zgodnie z przepisami, jeżeli strony nie ustalą stałego oprocentowania kredytu hipotecznego, jego wysokość opiera się na wskaźniku referencyjnym powiększonym o marżę banku.

Stała stopa w nowych kredytach

Wiceprezes PKO BP Krzysztof Dresler zaznaczył, że bank jednocześnie zachęca klientów do korzystania z okresowo stałej stopy procentowej. Jego zdaniem rozwiązanie to może być korzystne dla kredytobiorców, ponieważ ogranicza niepewność związaną ze zmianami oprocentowania.

- Pewnie dlatego dwie trzecie nowej sprzedaży w tej chwili bazuje na okresowo stałej stopie i to się wydaje taka naturalna propozycja - ocenił.

Czym POLSTR różni się od WIBOR-u

WIBOR co do zasady opiera się na realnych transakcjach, ale przy jego wyznaczaniu wykorzystywane są również tzw. kwotowania wiążące i modelowe. Chodzi o stawki, po których banki uczestniczące w procesie ustalania wskaźnika byłyby gotowe złożyć lub przyjąć depozyt od innego uczestnika albo przeprowadzić transakcję na rynku bazowym.

Zastępujący go POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym - depozytach overnight, czyli krótkoterminowych depozytach na jedną noc.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny - ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. Po trzech kwartałach 2026 r. grupa banku wypracowała 8,2 mld zł zysku netto, czyli o 3,2 proc. więcej rok do roku.