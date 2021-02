"Nie powstał ani jeden dom drewniany". Ponad pół miliona złotych dla dwóch członków zarządu

Wynagrodzenie członków zarządu

Kiedy pierwsze domy?

Program budowy domów w ramach spółki PDD miał być wsparciem dla całego programu Mieszkanie Plus. - Ten program domów drewnianych będzie wpisywał się w cały program rządowy Mieszkanie Plus, więc będzie to na takich samych warunkach, a więc na wynajem, na wynajem z dochodzeniem do własności. To będą takie same warunki jak dla pozostałych użytkowników programu Mieszkanie Plus – mówił w kwietniu 2018 roku w Radiu Plus ówczesny minister środowiska Henryk Kowalczyk.