Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Polski rynek kryptowalut w zawieszeniu. Co oznacza prezydenckie weto?

|
Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek ustawę o rynku kryptoaktywów
Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek ustawę o rynku kryptoaktywów
Źródło: Shutterstock
Prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach, która miała wprowadzić w Polsce rozporządzenia unijne, wywołało lawinę komentarzy. Projektu bronią premier Donald Tusk i Komisja Nadzoru Finansowego, przywołując kwestię bezpieczeństwa inwestorów. - Ustawa jest za długa i przeregulowana, potrzeba krótkiej i konkretnej, jak w Czechach - twierdzą niektórzy eksperci, chwaląc decyzję Karola Nawrockiego. Wszyscy są zgodni co do tego, że regulacje są potrzebne.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Prezydent zawetował projektu ustawy o kryptoaktywach, która miała wprowadzić prawo unijne.
  • Donald Tusk zapowiada, że ustawa powróci w trybie natychmiastowym.
  • KNF ostrzega, że bez ustawy rynek w Polsce nie ma nadzoru, a w lipcu 2026 roku może być konieczne wycofanie kryptowalut z oferty.
  • Wielu ekonomistów uważa, że ustawa jest zdecydowanie za długa i źle napisana.

Zawetowanie przez prezydenta ustawy wprowadzającej unijne przepisy MiCA (ang. Markets in Crypto-Assets) w sprawie rynków kryptoaktywów zatrzymało wyczekiwany proces regulacyjny. - Przyjmiemy i prześlemy jeszcze raz w trybie natychmiastowym projekt ustawy o kryptoaktywach. Jest szansa, panie prezydencie, aby nie wiązać pana nazwiska z kryptoaferą - zapowiedział w wystąpieniu przed posiedzeniem rządu Donald Tusk.

Premier Tusk i KNF: brak ustawy to kłopoty

- Zaproponowaliśmy ustawę jako ostatni kraj w Unii Europejskiej, aby rynek kryptowalut był rynkiem przejrzystym i aby państwo elementarnie chroniło uczestników tego rynku. Ta ustawa nie jest wymierzona w tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Ta ustawa miała chronić wszystkich, którzy inwestują w kryptowaluty - bronił projektu premier. Donald Tusk przytoczył dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego: już 600 tysięcy rodaków zostało oszukanych na rynku krypto. Co piąta osoba, która w nim uczestniczy.

- Rynek krypotaktywów pozostaje u nas w kraju nienadzorowany, a rozporządzenie MiCA nie może być stosowane w praktyce. To oznacza brak możliwości uzyskania w Polsce zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług w zakresie kryptoaktywów - przekazał redakcji biznesowej tvn24.pl Jacek Barczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Co to jest MiCA i stablecoin?

Główne założenie rozporządzenia MiCA to stworzenie jednolitych ram prawnych dla rynku kryptoaktywów w całej Unii Europejskiej, mające na celu zwiększenie ochrony konsumentów i inwestorów. Wprowadza ono obowiązkowe licencjonowanie VASP (Virtual Asset Service Provider, dla dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi) oraz szczegółowe wymogi dla emitentów stablecoinów EMT (electronic money tokens) i ART (asset-referenced tokens). Wymusza na nich utrzymanie odpowiednich rezerw i przejrzystości. Stablecoin to cyfrowa waluta o wartości powiązanej z walutą (typu euro, dolar) albo złotem lub innym aktywem.

Rozporządzenie ma zapewnić stabilność finansową i zapobiegać nadużyciom, umożliwiając firmom świadczenie usług w całej UE na zasadzie tzw. paszportu. Ma to ułatwić rozwój innowacji w bezpiecznym i nadzorowanym środowisku, zwalczając chaos regulacyjny. Na MiCA bazuje prawo większości krajów Unii.

- Najlepszy wzorzec to Czechy i Litwa - uważa Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uczelni Łazarskiego. Nie jest zwolennikiem działalności i dokonań KNF. - Polskie firmy przenoszą się też do Austrii, Słowacji, Łotwy czy Słowenii. Cały region korzysta na tym, że KNF prowadził politykę "wypychania" polskiego biznesu krypto z kraju. Aktualnie najlepszy klimat dla kryptoaktywów jest w Czechach, które przez zwolnienia podatkowe ściągnęły z zagranicy ponad 200 przedsiębiorstw. Ale i Słowacja nie chce zostawać w tyle, rozbudowując swój nadzór w kierunku kryptoaktywów. Tam też przenosi się teraz jedna z polskich firm - informuje Piech.

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
GettyImages-2150239530
Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci
Ze świata
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
Nieruchomości
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
Dla firm
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje
Tech
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
Pieniądze
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
Ze świata
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Handel
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tech
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest zapowiedź Tuska
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
Ze świata
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
Tech
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
Ze świata
Wielka wyprzedaż w internecie. Kiedy wypada Cyber Monday?
Sprzedaż w górę. Klienci wydali miliardy
Ze świata
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
Ze świata
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
Donald Trump
Trump zrobił wyjątek. Te produkty nie będą objęte cłami
Handel
Donald Tusk
Tusk: dobrze, że chociaż tego prezydent nie może zawetować
Karol Nawrocki
Kolejne weto Nawrockiego
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: szykujemy sankcje na Białoruś
Ze świata
shutterstock_2427894623
Zagrożonych jest 11 tysięcy etatów. Gigant porozumiał się ze związkowcami
Ze świata
Adam Glapiński, prezes NBP
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Wyniki głosowania
shutterstock_2546899359
Chcą zablokować popularny komunikator. "Pójdą za naszym przykładem"
Ze świata
shutterstock_2489227945
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"
Tech
Oslo, Norwegia
Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica