Polski Ład. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany dla wynajmujących mieszkania

Ministerstwo Finansów chce urealnić dochody z wynajmu mieszkań - zapowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski. Jak poinformował, od 2022 roku rozliczanie najmu prywatnego mieszkań będzie wyłączone ze skali podatkowej. - Będzie możliwe tylko na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych - wyjaśnił Sarnowski. To jedna ze zmian przewidzianych w ramach Polskiego Ładu.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister finansów Jan Sarnowski mówił, że jednym z elementów Polskiego Ładu jest uczciwe opodatkowanie w Polsce. - W ramach uszczelnienia przepisów krajowych, chcemy ograniczyć wykorzystywanie przepisów krajowych wbrew ich przeznaczeniu. Pierwsze pole takich działań, to jest urealnienie dochodu z wynajmu mieszkań – wskazał wiceminister.

- Na czym konkretnie polega problem? Obecnie kupowanie mieszkań pod wynajem jest bardzo dobrą lokatą kapitału, a w naturalny sposób winduje ceny nieruchomości. Od dochodu z najmu można się rozliczać na skali podatkowej lub ryczałcie. Mniej zaradni wybierają ryczałt, a sprytni - zasady ogólne, ponieważ wykorzystując przepisy o amortyzacji można w ogóle nie płacić podatku od wynajmowania mieszkania – tłumaczył Sarnowski.

Polski Ład - wynajem mieszkań

Jak przekazał, MF szacuje, że "około 4 miliardy złotych rocznie z najmu mieszkań, jest wykazywane, zgłaszane Ministerstwu Finansów, a nie jest w ogóle opodatkowane". - Tracimy w ten sposób rocznie około 500 milionów złotych – podał wiceszef resortu finansów.

Sarnowski zwrócił uwagę, że wiele krajów Unii Europejskiej w ogóle nie dopuszcza amortyzacji w przypadku nieruchomości, "bo co do zasady ich wartość rośnie, a nie maleje". - Dlatego od przyszłego roku rozliczanie najmu prywatnego mieszkań będzie wyłączone ze skali podatkowej. Będzie możliwe tylko na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – wskazał.

Zdaniem wiceministra "to da nam jednakowe zasady dla każdego i jednak bardzo umiarkowany i prosty w rozliczeniu podatek od najmu". - Z kolei w przypadku najmu profesjonalnego wyłączona będzie tylko możliwość amortyzowania mieszkań przeznaczonych na wynajem – wyjaśnił Jan Sarnowski.

Podatek od wynajmu mieszkania

Odnosząc dochody z wynajmu mieszkania mamy do wyboru dwie formy rozliczania się z podatku dochodowego. Pierwszą z nich jest rozliczenie na zasadach ogólnych i płacenie podatku według takich samych stawek jak przy dochodzie z np. umowy o pracę – 17 proc. od dochodu nie większego niż 85 528 zł oraz 32 proc. od nadwyżki dochodu ponad tę kwotę.

Drugą możliwością jest podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 proc. od przychodu w wysokości do 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od przychodu powyżej tej kwoty.

Zasady ogólne

Przy rozliczaniu wynajmu na zasadach ogólnych opodatkowaniu podlega sam dochód, czyli kwota pozostała po odliczeniu od przychodu jego kosztów uzyskania. Oznacza to, że choć stawka podatku jest wyższa niż przy rozliczaniu ryczałtem, to jest naliczana od niższej kwoty.

Co można uznać za koszt uzyskania przychodu z wynajmu? Przede wszystkim czynsz, czyli koszt utrzymania lokalu płacony na rzecz naszej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, a także rachunki za energię, wodę czy gaz, jeżeli to najemca jest zobligowany umową do ich opłacania. Odliczyć można także wszelkie wydatki związane z modernizacją czy remontem mieszkania, bieżącą jego eksploatacją, wyposażaniem oraz ubezpieczeniem.

Jeżeli mieszkanie było kupowane na kredyt, za kosztu uzyskania przychodu można także uznać odsetki płacone od tego kredytu. Od przychodu można ponadto odliczyć odpis amortyzacyjny, czyli koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych takich jak nieruchomość.

Przy tej formie rozliczenia podatku jest również możliwe skorzystanie z kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że jeżeli pieniądze z wynajmu są naszym jedynym źródłem dochodu i nie przekroczą one kwoty 8000 zł, to będą one całkiem zwolnione z podatku. Należy pamiętać, że projekt zmian w podatkach w ramach Polskiego Ładu przewiduje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.

Wybierając rozliczenie na zasadach ogólnych, nie jest konieczne informowanie o tym fakcie urzędu skarbowego. Ważne jest jednak, aby wszystkie koszty, które podatnik planuje odliczyć od dochodu, były udokumentowane. Należy więc zachować wszelkie paragony, faktury i umowy, które będą potwierdzać ponoszone koszty.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przy rozliczaniu wynajmu metodą ryczałtu ewidencjonowanego stawka podatku jest niższa, jednak opodatkowaniu podlega cały przychód - łącznie z kosztami jego uzyskania. Ważne jest więc, aby w umowie wskazać np., że to najemca jest zobowiązany do regulowania opłat za eksploatację mieszkania. W przeciwnym razie, jeżeli to my regulujemy te opłaty i zwiększamy o nie swój przychód, musimy zapłacić podatek również od tych kwot.

Przy tej formie rozliczania podatku, w przeciwieństwie do zasad ogólnych, nie jest możliwe skorzystanie z kwoty wolnej od podatku.

