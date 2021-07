Polski Ład, a pensje. Sprawdź, czy nie stracisz na zmianach podatkowych

Nowe przepisy podatkowe mają podnieść kwotę wolną od podatku oraz próg podatkowy ale też zlikwidować odliczenie części składki zdrowotnej. To rozwiązania zapowiadane w ramach Polskiego Ładu. Konfederacja Lewiatan przekazała nam wyliczenia dotyczące wpływu zmian dla osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz prowadzących działalność gospodarczą. Autor wyliczeń, Przemysław Pruszyński będzie gościem TVN24 BiS o godz. 17.

Ministerstwo Finansów w tym tygodniu skierowało do konsultacji i uzgodnień Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt, który liczy 225 stron, zawiera propozycje zapowiedziane w ramach Polskiego Ładu.

MF poinformowało w środę, że rozpoczęte konsultacje społeczne projektu Polskiego Ładu będą trwały przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada.

Resort planuje, że przepisy - z pewnymi wyjątkami - wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Polski Ład - zmiany w podatkach

Najważniejsze zmiany to propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku z 8000 do 30 000 zł. Ponadto podniesienie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32-proc. stawka podatku.

Projekt przewiduje również wprowadzenie "ulgi dla klasy średniej". Ma ona dotyczyć osób zatrudnionych na etacie osiągających roczne przychody z umów o pracę w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Dzięki temu - jak wskazało MF w ocenie skutków regulacji - reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 11 tys. zł miesięcznie.

Ponadto zaproponowano likwidację odliczenia części składki zdrowotnej. W wyniku tego pracownicy i przedsiębiorcy mają ją płacić według tej samej stawki 9-proc. od podstawy opodatkowania.

Polski Ład - umowy o pracę

Wyliczenia dotyczące wpływu proponowanych zmian podatkowych przekazała nam Konfederacja Lewiatan.

Z wyliczeń organizacji wynika, że osoby zastrudnione na umowie o pracę i zarabiające 3000 zł brutto miesięcznie - w przypadku wejścia projektu ustawy w takim kształcie - zyskają 153 zł netto miesięcznie. W skali roku będzie to zysk w wysokości 1836 zł netto. Oznacza to wzrost wynagrodzenia otrzymywanego na rękę o 7 proc. w porównaniu do obecnego poziomu.

Nieco mniej, bo 47 zł netto miesięcznie zyskają osoby zarabiające 5000 zł brutto miesięcznie. W skali roku proponowane zmiany w podatkach mają im przynieść zysk w wysokości 564 zł netto. Z wyliczeń Konfederacji Lewiatan wynika, że Polski Ład będzie neutralny m.in. dla osób zatrudnionych na umowie o pracę, które zarabiają miesięcznie do 8000 zł brutto.

Lekkie straty odczują osoby otrzymujące 13 tys. zł brutto miesięcznie. Jak wynika z wyliczeń, ich pensja uszczupli się o 14,09 zł netto miesięcznie. Oznacza to, że w skali całego roku strata sięgnie 169,08 zł, czyli pensja zmniejszy się o 0,16 proc.

Straty będą pogłębiały się wraz ze wzrostem otrzymywanego wynagrodzenia. W przypadku osób zarabiających 20 000 zł brutto miesięcznie wyniesie ona 541,09 zł netto miesięcznie. W skali roku takie osoby stracą 6493,08 zł, czyli ich pensja będzie o 4,10 proc. niższa niż przed wejściem zmian podatkowych z Polskiego Ładu. Osoby zarabiające 30 000 zł brutto miesięcznie w skali roku na wprowadzonych zmianach stracą 15 567,12 zł netto. Ich pensja spadnie o 6,59 proc.

Polski Ład - działalność gospodarcza

Konfederacja Lewiatan przygotowała również wyliczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się podatkiem liniowym.

W przypadku przedsiębiorców z dochodem 10 000 zł miesięcznie, strata wyniesie 1175,75 zł miesięcznie. Obecnie płacą oni bowiem PIT i składkę zdrowotną w wysokości 1624,25 zł, po zmianach z Polskiego Ładu opłata ma wzrosnąć do 2800 zł miesięcznie. W efekcie w skali roku takie osoby stracą 14 109 zł. Oznacza to stratę w wysokości 72 proc. w porównaniu do obecnej sytuacji.

O 63 proc. ma sięgnąć strata osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód wynosi 15 000 zł miesięcznie. Płacony przez nich podatek PIT i składka zdrowotna mają wzrosnąć z 2574,25 zł do 4200 zł. Oznacza to stratę w wysokości 1625,75 zł miesięcznie.

Dla porównania przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, którzy uzyskują dochód w wysokości 30 000 zł miesięcznie stracą miesięcznie 2975,75 zł. W skali roku ich dochód spadnie o 35 709 zł, czyli 55 proc.

