Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Wiceminister Anna Kornecka komentuje

Zmiany podatkowe zaproponowane w ramach Polskiego Ładu uderzają w ciężko pracującą klasę średnią. Dlaczego mielibyśmy to popierać? - napisała w czwartek na Twitterze wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Wcześniej szef resortu rozwoju wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział poprawki do projektu ustawy podatkowej.

Polski Ład - wiceminister rozwoju Anna Kornecka o zmianach podatkowych

Polski Ład - Jarosław Gowin o zmianach i poprawkach

Dodał, że Porozumienie zgłosi na pewno do projektu propozycje, które - jak mówił - "będą ograniczały, w naszej ocenie, zbyt dużą skalę wzrostu podatków". - Nie tylko dla przedsiębiorców, ale szerzej dla tej części społeczeństwa, którą nazywa się klasą średnią. Uważamy, że jest tutaj pole do kompromisu z naszymi koalicjantami. Wierzymy, że wypracujemy wspólnie rozwiązania, które będą zachowywały wszystkie atuty propozycji Ministerstwa Finansów – mówił lider Porozumienia.

Polski Ład - zmiany w podatkach

Konsultacje społeczne projektu podatkowego związanego z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni (pierwotnie miały to być dwa tygodnie) i potrwają do 30 sierpnia. Poinformowało o tym w środę Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczył, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".