Podatkowe zmiany dla milionów pracowników. "Polski Ład to będzie kolejny impuls inflacyjny"

Wynagrodzenia od początku 2022 roku

- Wynagrodzenia, które otrzymamy 1 stycznia, będą już naliczane według nowych zasad, czyli z uwzględnieniem tych zmian, które wprowadza Polski Ład. Dla części podatników te zmiany będą oznaczały, że wynagrodzenie netto będzie wyższe - najczęściej będą to osoby z niższymi dochodami, czyli do 5700 złotych brutto (4100 złotych netto) - wyjaśnił Pruszyński.

Dodał, że zmiany będą neutralne dla osób, które zarabiają od 5700 do 11 tys. zł brutto. Z kolei zarabiający powyżej 11 tys. zł brutto muszą się liczyć z tym, że czeka ich podwyżka obciążeń podatkowych, co jest związane z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Ulga dla klasy średniej

Wpływ proinflacyjny Polskiego Ładu

- Ostatnio mówimy, że mamy problem z bardzo wysoką inflacją. Polski Ład to będzie kolejny impuls inflacyjny i impuls do wzrostu cen. Jeżeli przedsiębiorca będzie musiał zapłacić wyższe podatki, wyższa składkę zdrowotną, nie będzie mógł jej pomniejszyć o podatek, to koniec końców podniesie ceny za towary i usługi, które sprzedaje - stwierdził Pruszyński.

Polski Ład

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.