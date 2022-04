Zmiany w Polskim Ładzie. Ważna zapowiedź

Rząd szykuje kolejne podatkowe zmiany w Polskim Ładzie. - Będzie możliwy ponowny wybór formy opodatkowania przez przedsiębiorców - zapowiedział podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń. Wiceszef MF poinformował także, że zmiany obejmą dzielenie kwoty wolnej od podatku oraz formularz PIT-2. - Chcemy z tej deklaracji uczynić jednolity wzór różnego rodzaju oświadczeń, które do tej pory składaliśmy odrębnie – powiedział Soboń.

Na konferencji prasowej Soboń podsumował konsultacje społeczne projektu zmian w podatkach. W dokumencie zaproponowano obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent, zlikwidowana ma zostać tak zwana ulga dla klasy średniej. Zapowiedziano powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Ponadto proponowane rozwiązania przewidują wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

- Ten projekt ma znaczenie, bo dotyczy 25 mln podatników, czyli tych, co opłacają w Polsce podatki jako osoby fizyczne, ale i przedsiębiorców, bo przygotowaliśmy do nich ofertę, która oznacza obniżkę podatków– powiedział wiceminister finansów. - Chcielibyśmy, aby te zmiany obowiązywały w zeznaniu rocznym od 1 stycznia 2022 r., a w zaliczkach od 1 lipca 2022 r. – dodał.

- Wszyscy, którzy w lutym dokonali takiego wyboru są do przodu, te zmiany są dla nich korzystniejsze - powiedział Soboń. Dodał, że jednak oferta rządu dla przedsiębiorców po przeprowadzonych konsultacjach się zmieniła, a rząd "dzieli się z rynkiem ryzykiem" związanym z wojną.

Polski Ład. Artur Soboń o zmianie formy opodatkowania

- Po rozmowach z przedsiębiorcami, doradcami zaproponowaliśmy możliwość ponownego wyboru opodatkowania. W związku z tym, że korzyści na skali są największe (..), to dla przedsiębiorców na ryczałcie i liniówce mamy możliwość wyboru skali, będzie to wybór w rozliczeniu rocznym, do 30 kwietnia roku 2023 – mówił.

Dodał, że to epizodyczny przepis, dotyczący tylko jednego roku. - Warunkiem jest zaprowadzenie odpowiedniej księgowości od 1 stycznia do 31 grudnia – dodał. – Ten czas do 30 kwietnia jest czasem zarówno na rozliczenie się z fiskusem, jak i wybór sposobu opodatkowania – dodał. Artur Soboń powiedział, że termin na roczne rozliczenie podatkowe zostanie ujednolicony dla przedsiębiorców.

- Ci którzy nie chcą wstecz zmieniać sposobu opodatkowania, tylko chcą zrobić to od 1 lipca, i w zaliczkach rozliczać się w inny sposób, przejść z ryczałtu na skalę, ci przedsiębiorcy będą mieli taką możliwość do 20 sierpnia, a raczej do 22 sierpnia, bo 20 sierpnia wypada w sobotę – mówił. - Będą oni prowadzić księgi, w taki sposób, jaki wybrali na początku roku. Drugie pół roku będą mogli prowadzić je w oparciu o zmianę, którą dokonali – wyjaśniał.

Zmiany w PIT-2

- Kolejne zmiany, które wynikają z naszych rozmów, dotyczą usprawnienia pewnych procesów, na przykład deklaracji PIT-2– mówił Soboń.

Przypomniał o trudnościach związanych z deklaracją, które pojawiły się na początku 2022 roku. – Chcemy z tego uczynić jednolity wzór różnego rodzaju oświadczeń, które do tej pory składaliśmy odrębnie – powiedział. – Tam będzie cały katalog kwestii, które można zaznaczyć, wybrać i one wpłyną na nasze rozliczenie podatkowe – tłumaczył.

Artur Soboń dodał, że kolejna kwestia dotyczy zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej. - Przedsiębiorca musiał wystąpić do ZUS-u z wnioskiem, miał krótki termin na ten wniosek. Rezygnujemy z wniosku, będzie automatyczny zwrot takiej składki - zapowiedział.

Niektóre ze zmian w nowej wersji Polskiego Ładu zostaną wprowadzone później – nie 1 lipca, ale 1 stycznia 2023 roku. Artur Soboń powiedział, że jedną z nich jest możliwość proporcjonalnego dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach między różnymi źródłami dochodami. Drugą jest proporcjonalnie rozliczanie kwoty wolnej przy umowach cywilnoprawnych. – W związku z tym, że dostawcy systemów informatycznych, mówią, że to zmiana, która oznacza zupełnie nowy tytuł w rozliczeniach i wymaga dłuższej pracy – podkreślał.

Dodał, że zniesiona zostanie ulga na zabytki (tak zwany Pałacyk plus). Podkreślał też, że PIT-0 dla seniora będzie rozwiązaniem także dla seniorów, którzy pobierają świadczenia emerytalne.

Zmiana formy opodatkowania

O możliwości zmiany formy opodatkowania przez przedsiębiorców Artur Soboń mówił w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24. - Przedsiębiorcy o to pytają. Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, jaką formę wybrali, mają korzyści. (..) Wygenerowałoby to gigantyczne zamieszanie. Trzeba byłoby przeliczyć księgi od 1 stycznia, włącznie ze składkami - mówił.

- Doradcy podatkowi mówią – nie róbmy tego teraz, zróbmy to w rozliczeniu rocznym. Umówiłem się z (Krajową) Izbą Doradców (Podatkowych), że propozycja tego typu przepisów zostanie nam zaproponowana w przyszłym tygodniu i jeżeli ona będzie systemowo, budżetowo okej, to jesteśmy otwarci na rozmowę i zmianę naszego stanowiska - dodał jednak.

Według obecnych przepisów przedsiębiorcy mogli zmienić formę opodatkowania tylko do 21 lutego. Termin obowiązywał podatników, którzy w styczniu osiągnęli przychód z działalności gospodarczej. Decyzja ta wpływa między innymi na sposób obliczania zaliczek na podatek PIT oraz na ich wysokość, a Polski Ład wprowadził wiele przepisów, które mają wpływ na dochody przedsiębiorców.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24, PAP