Gowin: osoby zarabiające więcej będą płaciły wyższe podatki

To rozwiązanie uderza również w ludzi zarabiających 6, 8 10 tys. zł - zauważyła prowadząca program Monika Olejnik. - To prawda, dlatego wprowadzone zostanie coś na kształt ulgi dla klasy średniej. Dla osób na umowach o pracę i zarabiających do 12 tysięcy złotych wyższych danin nie będzie. Osoby zarabiające 15 tysięcy złotych będą płacić dodatkowo 164 złote. To dotyczy na przykład nas - ministrów i wydaje mi się, że nie jest to kwota nie do udźwignięcia - powiedział wicepremier.