Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie z małżonkiem

EY przedstawiło kluczowe zmiany z Polskiego Ładu, które mają znaczenie dla wspólnego rozliczania się małżonków. Chodzi m.in. o podwyższenie do 120 tys. zł kwoty dochodów rocznych, do której ma zastosowanie stawka 17 proc.

Ponadto - po zmianach - wspólne rozliczenie z małżonkiem jest dopuszczalne także za rok, w którym zawarto związek małżeński, pod warunkiem, że pozostawali w nim do końca roku. "Oznacza to, że nawet jeśli podatnicy wzięli ślub 31.12.2021 r. również będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia. W przypadku rozwodu podatnicy nie mają prawa do wspólnego rozliczenia za miesiące pozostawania w związku małżeńskim. Ta zmiana będzie miała zastosowanie już do rozliczeń za 2022 rok" - czytamy.