Liniowcy mogą mieć problem ze składką zdrowotną w styczniu. "Ewidentna pomyłka ustawodawcy"

Polski Ład - składka zdrowotna w styczniu

Według DGP, różnica między tym, co twierdzi ZUS, a tym, co wynika z przepisu Polskiego Ładu, przekłada się na prawie 111 zł. Tyle więcej podatnik zapłaci w styczniu na składkę zdrowotną.

Co zrobić?

"Przedsiębiorcy, którzy wybiorą liniowy PIT, mają dwie możliwości: albo kierować się tym, co twierdzi ZUS, albo tym, co wynika z ustawy, czyli z Polskiego Ładu. W obu przypadkach - jak radzi Andrzej Radzisław - warto dążyć do wydania przez ZUS decyzji; czy to o odmowie zwrotu nadpłaconej składki (gdy przedsiębiorca uiści ją w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru), czy to o odmowie wypłaty np. zasiłku chorobowego (ze względu na "rzekomą" zaległość spowodowaną niedopłatą składki)" - czytamy w "DGP".