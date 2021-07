Zmiany w podatkach. "Jest pewna różnica zdań pomiędzy Porozumieniem a PiS"

- Oczywiście mamy pewne różnice zdań co do kwestii związanych ze składką zdrowotną, co do opodatkowania przedsiębiorstw (...) Tu wokół tych kwestii dyskusja jest prowadzona. Natomiast jestem przekonany, że w tym tygodniu znajdziemy jakieś rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Jest nasza determinacja, aby w tym tygodniu przedstawić już do konsultacji społecznych gotowy pakiet podatkowy, obejmujący całość rozwiązań podatkowych wskazanych w Polskim Ładzie - dodał.