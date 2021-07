Ile stracą samorządy na zmianach podatkowych Polskiego Ładu? Ocena skutków projektu

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu - wpływ na dochody samorządów

Polski Ład - odpowiedź w sprawie samorządów

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu - wpływ na finanse publiczne

"Celem projektowanych rozwiązań jest m. in. stworzenie sprawiedliwego systemu podatkowego w Polsce oraz zwiększenie finansowania służby zdrowia, a także stworzenie regulacji sprzyjających podmiotom gospodarczym inwestującym w rozwój, co powinno stanowić impuls dla rozwoju przedsiębiorczości w regionach. W dłuższym okresie wpłynie to na zrekompensowanie obniżenia dochodów podatkowych z uwagi na projektowane regulacje i pozytywnie przełoży się na funkcjonowanie sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego" - napisano w OSR.

Polski Ład - proponowane zmiany

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.