Rząd zastanawia się, co zrobić ze składką zdrowotną. Oto wyliczenia skutków nowej propozycji

Dotyczące przedsiębiorców zmiany w składce zdrowotnej zapowiedziane w ramach Polskiego Ładu mogą być wprowadzane stopniowo - wynika z wypowiedzi ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Jednym z rozważanych wariantów jest ustalenie składki zdrowotnej w przyszłym roku na poziomie 3 procent dochodu, zamiast zapowiadanych 9 procent. Eksperci Grant Thornton wyliczyli, co oznaczałoby to dla kieszeni przedsiębiorców.

Szef MF wskazał, że rysuje się już kompromis, związany z kwestią składki zdrowotnej. - Jesteśmy dość zaawansowani w rozmowach, że to będzie wdrożone stopniowo. Czy to będzie 3 procent, czy 3,5 procent, czy 2,5 procent, czy 2,7 procent w przyszłym roku i jaka to będzie skala w następnych latach, to nie chciałbym się jeszcze wypowiadać, bo tak jak powiedziałem - jeszcze rozmawiamy – powiedział Kościński. Zaznaczył, że ewentualne zmiany będą dotyczyć tylko osób, płacących zryczałtowaną składkę zdrowotną, czyli przedsiębiorców.