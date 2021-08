Nowa propozycja w sprawie zmian w składce zdrowotnej. Minister mówi o "stopniowym wdrażaniu"

Niektóre zmiany podatkowe będące częścią programu Polski Ład wywołują kontrowersje. Omawiana jest między innymi kwestia składki zdrowotnej. Jesteśmy dość zaawansowani w rozmowach na temat wysokości składki zdrowotnej i zgadzamy się, że będzie to wdrożone stopniowo - zapowiedział w radiowej Jedynce minister finansów Tadeusz Kościński.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Ministerstwo Finansów pod koniec lipca opublikowało projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu.

Najważniejsze zmiany, to propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku z 8000 do 30 000 zł. Ponadto podniesienie z 85 528 zł do 120 000 zł progu podatkowego rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32-proc. stawka podatku. Zaproponowano jednocześnie likwidację odliczenia od podatku części składki zdrowotnej oraz zastąpienie ryczałtowej składki zdrowotnej, którą obecnie płacą mali przedsiębiorcy, składką proporcjonalną do dochodu.

Polski Ład - składka zdrowotna

Obecnie trwają konsultacje w sprawie zaproponowanych rozwiązań. - Rząd rozmawia cały czas z naszymi partnerami z rynku. Chcemy wyjaśnić, czemu chcemy zrobić to, co chcemy zrobić, czyli składka zdrowotna zostaje taka sama, ale czy to można odliczyć od podatku. Myślę, że rozmawiamy, zaczynamy się rozumieć i będzie odpowiednie rozwiązanie – powiedział w radiowej Jedynce minister finansów Tadeusz Kościński, odpowiadając na pytanie o możliwe złagodzenie zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu.

Szef MF wskazał, że rysuje się już kompromis, związany z kwestią wysokości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. - Jesteśmy dość zaawansowani w rozmowach (na temat wysokości składki zdrowotnej - red.), że to będzie wdrożone stopniowo. Czy to będzie 3 procent, czy 3,5 procent, czy 2,5 procent, czy 2,7 procent w przyszłym roku i jaka to będzie skala w następnych latach, to nie chciałbym się jeszcze wypowiadać, bo tak jak powiedziałem - jeszcze rozmawiamy – powiedział Kościński.

Minister zastrzegł, że składka zdrowotna wynosi cały czas 9 proc. i że ewentualne zmiany będą dotyczyć tylko osób, płacących zryczałtowaną składkę zdrowotną, czyli przedsiębiorców.

Składka zdrowotna

Obecnie składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru, przy czym 7,75 proc. można odliczyć od podatku. Składka jest stała - zryczałtowana, a przedsiębiorcy, niezależnie od dochodów, płacą składkę w wysokość 382 zł.

Polski Ład zakłada, że składka pozostanie na poziomie 9 procent, ale u przedsiębiorców podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody. Po zmianach zapłacą 9 proc. swojego rzeczywistego dochodu - bez możliwości odliczenia od podatku.

MF uzasadnia zmianę tym, że pracownicy i przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. dochodu i dzięki temu mniej korzystne będzie wypychanie pracowników na umowy o dzieło lub zlecenie.

Autor:mb/ams