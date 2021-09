PiS zapowiedziało rewolucję w składkach od zleceń. Miesięcznie to nawet kilkaset złotych mniej w kieszeni

Podczas prezentacji Polskiego Ładu 15 maja prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił: - Będziemy dążyć do tego, aby zostały zniesione umowy śmieciowe - od razu będą oskładkowane. Dążymy do tego, aby w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy.

Składki od zleceń - wyliczenia

O jakie zmiany chodzi? Obecnie w przypadku kilku umów - na przykład kilku umów zleceń lub umowy o pracę plus umowa zlecenia - składki opłacane są do poziomu minimalnego wynagrodzenia - do 2800 zł w 2021 roku, a w 2022 roku - do 3010 brutto. Powyżej tej kwoty zleceniobiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom od kolejnych umów. Po zmianach od wszystkich umów zleceń trzeba byłoby odprowadzać składki.