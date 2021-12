Nowe ulgi podatkowe w Polskim Ładzie. Kto zapłaci mniej fiskusowi?

Zmiany podatkowe wprowadzane w ramach Polskiego Ładu zakładają wprowadzenie wielu nowych ulg. To oznacza niższe podatki dla części pracowników. Wyjaśniamy, kto może z nowych ulg podatkowych skorzystać.

Zmiany w podatkach zapowiadane przez PiS w ramach Polskiego Ładu uchwalono pod koniec października. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w niektórych innych ustawach. Dokument, który liczy 140 stron pod koniec listopada został opublikowany w Dzienniku Ustaw, więc 1 stycznia rewolucja podatkowa stanie się faktem. Jednym z jej elementów są nowe ulgi podatkowe oraz zmiany w dotychczasowych. Będę one dotyczyły dochodów osiąganych od stycznia 2022 roku.

1. Ulga dla klasy średniej

Polski Ład wprowadza tak zwaną ulgę dla klasy średniej. Ma ona dotyczyć m.in. osób zatrudnionych na etacie osiągających roczne przychody z umów o pracę w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Ulga dla klasy średniej ma przysługiwać: zatrudnionym na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy (etat), pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także jednoosobowym przedsiębiorcom rozliczającym się według zasad ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową.

Jak wyjaśniało wcześniej Ministerstwo Finansów w ocenie skutków regulacji - za sprawą nowej ulgi podatkowe zmiany w ramach Polskiego Ładu mają być neutralne dla osób z dochodem od około 6000 do 11 000 zł miesięcznie. Najważniejsze zadanie ulgi dla klasy średniej to ograniczenie wpływu negatywnych skutków zmian w przepisach dotyczących składce zdrowotnej (likwidacja możliwości odliczenia od PIT).

Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają: podatnicy płacący PIT według stawki liniowej, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych: zleceniach i o dzieło oraz emeryci. Sejm odrzucił poprawkę Senatu, dzięki której ulga miała objąć więcej grup.

2. Ulga dla pracujących seniorów, czyli PIT-0 dla emeryta

Osoby zatrudnione na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z tak zwanego PIT-0 dla seniora - w rzeczywistości chodzi o nową ulgę w PIT.

Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Teraz takich osób jest 142 tys. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że w 2022 r. zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł.

3. Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci

Nowa jest też ulga dla rodziców, mających co najmniej czwórkę dzieci. Rozwiązanie obejmie ich, niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczającymi się ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Każdy z rodziców w rodzinie posiadającej co najmniej czwórkę dzieci uzyska odliczenie w kwocie 85 tys. zł, które powiększy kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT przy dochodzie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł.

- Korzyść wzrasta w miarę zwiększania się dochodu. (...) Wydaje się, że zachęta państwa do zwiększania dochodów, do podejmowania pracy, do powrotu przez osoby niepracujące na rynek pracy, jest celem tej ulgi. Także nie tylko posiadanie większej liczby dzieci, to jest oczywiście jeden z celów, ale też drugi, to jest powrót na rynek pracy, bo te korzyści będą większe w miarę zwiększania się naszych dochodów - tłumaczyła niedawno w TVN24 BiS Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor zespołu ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych w PwC Polska.

Według jej wyliczeń w przypadku małżeństw o łącznym dochodzie 200 tys. brutto rocznie, gdzie oboje małżonków pracuje na umowie o pracę, korzyść z nowej ulgi wyniesie 13 890 zł. W przypadku małżeństwa o nieco niższych dochodach, gdzie każdy zarabia po 75 tys. zł brutto, czyli łącznie 150 tys. zł, korzyść wyniesie 9896 zł.

Ulga dla rodzin wielodzietnych TVN24 BiS

4. Ulga dla rodziców samotnie wychowujących dzieci zamiast rozliczenia z dzieckiem

Polski Ład wprowadzi również zmiany w PIT dla osób samotnie wychowujących dziecko. Obecnie rozliczenie z dzieckiem, które nie ma żadnych dochodów, oznacza, że poziom, od którego zaczyna się drugi próg podatkowy wynosi 171 056 zł (dwukrotność 85 528 zł). Do tego poziomu dochodów całość jest objęta 17-proc. stawką podatku. W przypadku samodzielnego rozliczenia, już po przekroczeniu progu 85 528 zł, rodzic musiałby zapłacić 32-proc. podatek dochodowy. Od 2022 roku zamiast preferencyjnej formy rozliczania pojawi się odliczenie na dziecko w wysokości 1500 zł.

- W przypadku osoby zarabiającej 80 tys. zł brutto rocznie korzyść ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem wynosi w 2021 roku 525 zł. Natomiast osoba z wynagrodzeniem 200 tys. zł brutto rocznie zyskuje na takim rozliczeniu w bieżącym roku ponad 13 tys. zł rocznie. W 2022 r. ta pierwsza osoba, według nowych zasad - czyli przy skorzystaniu z nowego odliczenia - zyska ok. 1 tys. zł rocznie w porównaniu do 2021 r. Z kolei ta druga osoba z zarobkami 200 tys. zł rocznie, według nowych zasad, czyli przy skorzystaniu z nowego odliczenia - straci aż 17 tys. zł w porównaniu do 2021 r. - wylicza Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Ministerstwo Finansów podało, że obecnie rodzice rozliczający się wspólnie z dzieckiem uzyskują korzyść w wysokości średnio 1154 zł.

5. Ulga na powrót

Ulga na powrót skierowana jest do Polaków, którzy mieszkają za granicą i ma ich zachęcić do powrotu do Polski. Jak czytamy na stronie rządowej, poza Polską przebywa obecnie ok. 20 mln naszych rodaków: najwięcej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, a wielu żyje również w Irlandii, Holandii czy we Włoszech.

Obywatele Polski i osoby dysponujące Kartą Polaka, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót do kraju, skorzystają z ulgi i przez cztery lata od powrotu do Polski będą płacili niższy podatek dochodowy.

"Nowa formuła ulgi na powrót przewiduje kwotowe zwolnienie przychodów osób uprawnionych. Prawo do ulgi będzie przysługiwało w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych licząc od roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski lub od roku następnego. W każdym z lat przychody podatnika do kwoty 85 528 zł będą podlegały zwolnieniu z PIT" - wyjaśnia PwC.

Dodano, że "osoby uprawnione do skorzystania z ulgi będą mogły obniżyć swój PIT nawet o ponad 27 tys. zł rocznie (w przypadku podatników uzyskujących dochody opodatkowane wg stawki 32 proc.), a łączna korzyść za wszystkie 4 lata stosowania ulgi może wynieść nawet ponad 109 tys. zł".

6. Ulga prorodzinna (ulga na dziecko) - zmiany

Osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły oprócz powyższej nowego odliczenia - w wysokości 1500 zł - nadal korzystać z ulgi prorodzinnej, czyli tak zwanej ulgi na dzieci, która obniża ostateczną kwotę podatku. W przypadku samotnego wychowywania jednego dziecka istnieje jednak limit dochodów, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z ulgi. Nie można zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. zł. Gdy dziecko wychowuje para pozamałżeńska, każdy rodzic może indywidualnie skorzystać z ulgi, ale roczne dochody nie mogą przekroczyć 56 tys. zł.

Według zmian podatkowych Polskiego Ładu, gdy podatnicy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu np. wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim naprzemiennie po rozwodzie lub są w trakcie separacji, kwotę ulgi podatnicy odliczają w równych częściach.

7. Ulgi dla firm

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono też ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Chodzi na przykład o ulgę na prototyp, która dotyczy uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Kolejna - ulga na robotyzację - jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50 proc. ogólnego czasu pracy. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R. Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Przedsiębiorcy, którzy szukają dodatkowego finansowania poprzez emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, będą mogli skorzystać z ulgi na IPO, czyli ulgi na pierwszą ofertę publiczną.

Z kolei ulga konsolidacyjna ma wspierać ekspansję na rynkach krajowych i zagranicznych, polegającą na zakupie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach. Jest skierowana do przedsiębiorców podatników podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

Autor:kris,mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP