Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń 2022. Sprawdź czy zyskasz czy stracisz

Zyskasz czy stracisz na Polskim Ładzie? W odpowiedzi na to pytanie ma pomóc kalkulator wynagrodzeń, który działa na stronie rządowej. Gdzie go znaleźć i jak z niego skorzystać? Poniżej znajdziecie instrukcję krok po kroku.

W grudniu ruszył portal wiecejwportfelach.gov.pl, na którym znajduje się kalkulator do wyliczania pensji po zmianach Polskiego Ładu. Na początku nie obyło się bez problemów. Wielu użytkowników nie mogło się dostać do portalu, a Centrum Informacyjne Rządu tłumaczyło to "historycznie najwyższymi poziomami zainteresowania".

Na stronie rządowej czytamy, że można na niej skorzystać "z kalkulatora wynagrodzeń", który obliczy "miesięczną wysokość pensji netto ('na rękę)".

Kalkulator wynagrodzeń - instrukcja krok po kroku

Kalkulator znajduje się pod linkiem: https://wiecejwportfelach.gov.pl/kalkulator/.

"Aby to zrobić, wpisz miesięczne wynagrodzenie brutto, czyli twoją pensję wskazaną w umowie o pracę, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne (składek ZUS) i podatków" - czytamy na stronie. Z prawej strony znajduje się pole, do którego możemy wpisać wynagrodzenie brutto.

W kalkulatorze można jeszcze uwzględnić:

- pracę poza miejscem zamieszkania, - wpłaty do PPK, - korzyści z programów 500 plus i Rodzinny kapitał opiekuńczy.

Pod polem na wpisanie pensji brutto znajdują się pytania o miejsce zamieszkania i wpłaty do PPK (można dostosować również ich wysokość).

Następnie klikamy przycisk "Przelicz", po czym na stronie pojawia się informacją z wynagrodzeniem netto ("na rękę").

Kalkulator wynagrodzeń wiecejwportfelach.gov.pl

Praca poza miejscem zamieszkania i PPK w kalkulatorze wynagrodzeń

Na portalu wyjaśniono znaczenie pracy poza miejscem zamieszkania. "W przypadku gdy miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości - 300,00 zł miesięcznie (zamiast 250 zł miesięcznie)" - czytamy.

Z kolei jeśli chodzi o wpłaty do PPK, to napisano, że "są finansowane przez podmiot zatrudniający i podwyższają podstawę opodatkowania", oraz że "wpłaty do PPK finansowane przez pracownika są odliczane z jego wynagrodzenia netto".

Kalkulator wynagrodzeń - dodatkowe korzyści

"Kalkulator wynagrodzeń pozwala także sprawdzić korzyści, które wynikają z rządowych programów Rodzina 500 plus i Rodzinny kapitał opiekuńczy" - napisano na stronie.

Wytłumaczono, że RKO "to nowe świadczenie w wysokości 12 tys. zł na drugie, trzecie i każde kolejne dziecko, do wykorzystania pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia dziecka". "Wypłata środków będzie następowała w formie ratalnej - po 1 tys. zł miesięcznie przez jeden rok lub po 500 zł miesięcznie przez dwa lata" - napisano.

Pod wyliczeniem pensji netto można jeszcze odpowiedzieć na pytanie dotyczące posiadania dzieci do 18. roku życia. Po kliknięciu na tak, można podać w przeznaczonych do tego polach informację o liczbie dzieci do 18. roku życia oraz liczbie dzieci, które mają od 12 do 36 miesięcy, a następnie wybrać wariant RKO (12 lub 24 mies.).

Po wypełnieniu na stronie pojawi się informacja o wynagrodzeniu netto, które uwzględnia nie tylko pensję "na rękę", ale również 500 plus i RKO.

Polski Ład - początkowe problemy

Wraz z początkiem roku weszło w życie szereg zmian dotyczących podatków, nazwanych przez PiS Polskim Ładem. Rewolucja podatkowa wprowadziła spore zamieszanie. Wiele osób, m.in. nauczyciele i funkcjonariusze służb mundurowych, już otrzymało styczniowe pensje i okazały się one niższe niż grudniowe. Nie tylko księgowi i podatnicy mają problemy z nowymi przepisami, ale i pracownicy skarbówki, którzy wystosowali apel do premiera.

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes