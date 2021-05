Polski Ład a wynagrodzenie "na rękę". Wyliczenia PiS i szacunki ekspertów

Według rządzących dzięki zmianom podatkowym z Polskiego Ładu w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy. Nie wszyscy jednak zyskają, a niektórzy mogą nawet stracić. Oto wstępne szacunki dotyczące wpływu Polskiego Ładu na wynagrodzenia "na rękę" wraz z komentarzami ekspertów.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, a którego fundamenty to m.in. 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 000 nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Zmiany podatkowe według Polskiego Ładu - co wiemy

W programie znalazł się także punkt dotyczący podwyżki kwoty wolnej dla wszystkich pracujących Polaków - do 30 000 zł. Jak napisano w dokumencie, kwota wolna w wysokości 30 000 zł oznacza brak podatku od płacy minimalnej.

Pierwszy raz od 12 lat ma zostać także podniesiony próg podatkowy z 85 000 do 120 000 zł. Po zmianach dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 000 zł.

Rząd przewiduje także wprowadzenie jednolitej składki zdrowotnej, liczonej proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości odliczania składki od podatku. Część ekonomistów zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy likwidacja odliczenia ma dotyczyć firm czy też także osób zatrudnionych na etatach. Zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego nie wprowadziła jednak rozróżnienia w tej kwestii.

Polski Ład a podatki - wyliczenia PiS

Jak Polski Ład wpłynie na zarobki? Szacunki przedstawił na Twitterze wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Nie wyjaśnił jednak dokładnych założeń tych kalkulacji.

Według przedstawionych danych na wprowadzonych zmianach skorzystają między innymi osoby zarabiające 2000 złotych brutto (+73 złote), 3000 złotych brutto (+153 złotych), 4000 złotych brutto (+114 złotych), 5000 złotych brutto (+47 złotych).

Zmiany mają być neutralne dla zarabiających 8000 i 10 000 złotych brutto - według szacunków PiS te osoby będą dostawać "na rękę" podobne kwoty.

Z grafiki wynika, że na reformach stracą dopiero osoby zarabiające 15 000 złotych brutto (-164 złote).

Szacunki ekspertów dotyczące Polskiego Ładu

- Zgadzamy się z wyliczeniami polityków PiS-u - powiedziała w rozmowie z TVN24 Biznes Małgorzata Samborska z Grant Thornton. Dodała, że jedyne różnice w obliczeniach firmy a tymi rządowymi, powyżej pewnej granicy zarobków, wynikają z "nieuwzględnienia kosztów uzyskania przychodów oraz ulgi dla klasy średniej, która ma powodować, że zmiana podatkowa dla tej grupy będzie neutralna". Podkreśliła też, że szczegóły dotyczące tych mechanizmów nie są jeszcze znane.

O wyższych kosztach uzyskania przychodu dla osób zarabiających od 6000 do 10 500 zł mówił jeszcze podczas prezentacji Polskiego Ładu wicepremier Jarosław Gowin.

W Polskim Ładzie zawarto jednocześnie zapowiedź nowej "ulgi dla klasy średniej", która może powyższe wyliczenia jeszcze częściowo zmienić. Szczegóły ulgi nie zostały ujawnione.

"Ulga w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70 000 - 130 000 zł. Dzięki uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6000 do 10 000 zł miesięcznie" - tak opisano ulgę dla klasy średniej w Polskim Ładzie.

Jak zauważył na Twitterze główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski zabrakło informacji o konstrukcji ulgi.

Update: w książeczce "Polski Ład", którą po 2 godzinach prób pobrania z przeciążonych serwerów udało mi się ściągnąć, jest mowa o uldze dla klasy średniej, która ma neutralizować efekt reformy dla zarobków 6-10 tys. zł brutto. Brak jednak informacji o jej konstrukcji. pic.twitter.com/9FaFKGKKFg — Łukasz Kozłowski (@LKKozlowski) May 15, 2021

Kwota wolna, nowy próg i składka zdrowotna - Polski Ład

O wyliczenia wpływu na wynagrodzenia poprosiliśmy doradcę podatkowego Grzegorza Barana z Kancelarii Baran&Pluta. Znalazły się w nich założenia, które zostały dokładnie określone w Polskim Ładzie:

- kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 złotych dla wszystkich, która nie będzie, jak obecnie, kwotą degresywną, która maleje wraz ze wzrostem dochodów,

- wzrost progu dochodu, powyżej którego stosowana jest podwyższona 32 proc. stawka podatkowa do 120 000 złotych,

- zniesienie prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku dla zatrudnionych na etacie.

Z wyliczeń wynika, że na zmianach zyskają osoby zarabiające 2800 brutto, czyli najniższą krajową. Obecnie otrzymują one "na rękę" 2061 złotych. Po zmianach będzie to 2198 złotych netto, co oznacza wzrost o 137 złotych miesięcznie.

Większe wynagrodzenia na konto otrzymają też osoby zarabiające 4000 (wzrost z 2908 złotych do 3031 złotych "na rękę", czyli o 124 złote) i 5200 złotych brutto (podwyżka z 3754 do 3806 netto, co oznacza wzrost o 52 złote miesięcznie) .

Beneficjentami Polskiego Ładu, według tych wyliczeń, nie będą już natomiast osoby zarabiające więcej. Pracownicy z wynagrodzeniem w wysokości 7500 złotych brutto otrzymają niższe wynagrodzenia o 92 złote miesięcznie. Ich pensję spadną z 5377 złotych do 5285 złotych netto.

Jeszcze bardziej uszczuplą się portfele osób zarabiających 10 000 złotych brutto. Ich wynagrodzenia spadną z 7140 do 6885 złotych "na rękę". To obniżka aż o 255 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenia "na rękę" po zmianach z Polskiego Ładu TVN24 Biznes

Eksperci Grant Thornton wyliczyli, ile będą dostawać osoby na umowach o pracę według zasad z Polskiego Ładu. W swoich kalkulacjach wzięli pod uwagę:

- podwyższenie kwoty wolnej do 30 000 zł rocznie dla każdego podatnika,

- wzrost progu dochodu pow. którego stosowana jest podwyższona 32 proc. stawka podatkowa,

- zniesienie prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku,

- brak innych zmian m.in. w zakresie składek ZUS, wysokości składki zdrowotnej, chorobowej,

- brak symulacji dla osób zarabiających w przedziale 6000 - 12 000 zł brutto (niepewność co do zapowiadanej specjalnej ulgi).

Z ich wyliczeń wynika, że osoba zarabiająca 3000 zł brutto miesięcznie zyska +154 zł "na rękę", 4000 zł - to będzie +114 zł, 5000 zł - +47 zł, 6000 zł - straci -20 zł, 12 000 zł - zyska +21 zł, 20 000 zł - straci -563 zł.

Autor:mp, kris

Źródło: TVN24 Biznes