Kilkanaście tysięcy górników z niższą pensją. Spółka wyjaśnia

PGG jest największą górniczą firmą, zatrudniającą ok. 36,5 tys. osób. Na wprowadzonych z początkiem roku zmianach podatkowych straciło tam w wypłatach na rękę ok. 700 przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, których miesięczne wynagrodzenia przekraczają 12,8 tys. zł brutto. Pozostali pracownicy - zapewnia firma - osiągają wynagrodzenie netto na dotychczasowym poziomie lub zyskali dzięki wprowadzonej uldze dla klasy średniej. W lutym jednak uszczuplenia wypłat dotknęły znacznie większą liczbę pracowników.

Polski Ład a pensje - Polska Grupa Górnicza odpowiada

Z szacunków PGG wynika, iż 17,5 tys. pracowników nie będzie miało w lutym żadnych zmian w wynagrodzeniach z powodu wdrożenia rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu. Zmiany - w większości na niekorzyść - odczuło natomiast ok. 19 tys. górników. Według informacji związkowców ich świadczenia były niższe od kilkuset do ponad 1 tys. zł, w zależności od charakteru zatrudnienia i wysokości pensji.

Związkowcy apelują o spotkanie z Ministerstwem Finansów

O pilne spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów wystąpiła górnicza Solidarność. "Nowe rozwiązania podatkowe uderzają w liczne grupy społeczne czy zawodowe, jednak górnicy są tą grupą, która odczuwa je w sposób szczególny. Pracownicy kopalń ciężko pracują w soboty i niedziele przede wszystkim po to, by utrzymać swoje rodziny, ale z ich pracy, polegającej na produkcji surowca wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej, korzystają także elektrownie oraz cała gospodarka. Tymczasem Polski Ład sprawia, ze ich wynagrodzenia są niższe, co jest zwyczajnie niesprawiedliwe" - napisał lider związku Bogusław Hutek.

Rekompensat za uszczuplone w związku z Polskim Ładem wypłaty świadczeń domagają się również związkowcy w zatrudniającej ok. 22 tys. osób Jastrzębskiej Spółce Węglowej. "Wystąpimy do pracodawcy, który reprezentuje właściciela, czyli Skarb Państwa, o nadpłatę utraconych środków z winy nieudolnych, warszawskich urzędników. Dopiero co wynegocjowaliśmy porozumienie płacowe, a już wszystkie korzyści płynące z jego zapisów zostały zaprzepaszczone. Przez źle przygotowany Polski Ład górnicy oddali państwu wszystko to, co wcześniej zyskali (...). Nie damy uszczuplić domowych budżetów pracowników JSW" - powiedział szef Solidarności w JSW Sławomir Kozłowski, cytowany w portalu górniczej Solidarności.