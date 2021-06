Polski Ład a kwota wolna od podatku. Co zapowiedziało PiS?

Kwota wolna od podatku – jak jest teraz

Obecnie w Polsce kwota wolna od podatku wynosi od 8 000 zł (dla 8 000 zł dochodu) do 3 091 zł (dla 13 000 zł dochodu). W przypadku zarobków powyżej 13 000 zł, a do 85 528 zł kwota wolna od podatku jest stała i wynosi 3 091 zł. Dla dochodów powyżej 85 528 zł do 127 000 zł kwota wolna od podatku będzie maleć - od 3 091 zł do 1 zł.