Pieniądze Jest decyzja Brukseli w sprawie KPO. "To inwestycje na lata"

Tusk: nie mogę zaryzykować ani jednego euro z KPO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tobias Arhelger/Shutterstock

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"Komisja Europejska częściowo zatwierdziła szósty i ostatni wniosek Polski o wypłatę kwoty 12,7 mld euro w ramach Instrumentu Odbudowy i Odporności (RRF)" - napisała KE w komunikacie.

Bruksela stwierdziła, że Polska w zadowalającym stopniu zrealizowała 76 z 77 etapów i celów określonych w decyzji wykonawczej Rady.

Polskie reformy objęte ostatnim wnioskiem o płatność z KPO dotyczyły m.in. wzmocnienia cyberbezpieczeństwa, przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia, wsparcia zrównoważonego miejskiego transportu publicznego, wspierania elektryfikacji poprzez wzmocnienie systemu elektroenergetycznego i zwiększenie jego elastyczności oraz dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego.

Jeden cel nie został zrealizowany

"Komisja stwierdziła również, że jeden z celów dotyczących modernizacji i rozbudowy portów obsługujących morskie farmy wiatrowe nie został w pełni zrealizowany" - wskazano.

Wstępna ocena realizacji przez Polskę etapów i celów wymaganych do uzyskania płatności z KPO została przekazana Komitetowi Gospodarczemu i Finansowemu (EFC), który ma cztery tygodnie na wydanie opinii.

Komisja Europejska może pomniejszyć zapowiadaną kwotę Źródło zdjęcia: Tobias Arhelger/Shutterstock

"Komisja poinformuje również Polskę o powodach, dla których uważa, że wyżej wymieniony cel nie został zrealizowany w sposób zadowalający. Polska będzie miała dwa miesiące na przedstawienie swoich uwag, zanim Komisja przyjmie ostateczną ocenę" - napisano.

"Jeżeli Komisja, po rozpatrzeniu uwag Polski, potwierdzi swoją ocenę, że przedmiotowy cel nie został w zadowalającym stopniu zrealizowany, proporcjonalnie zmniejszy kwotę odpowiadającą temu celowi z łącznej kwoty 12,7 mld euro objętej niniejszym wnioskiem o płatność" - dodano.

Ponadto Komisja poinformowała, że wypłata na rzecz Polski z tytułu etapów i celów, które uzyskały już zielone światło, może nastąpić po wydaniu pozytywnej opinii przez Komitet Ekonomiczno-Finansowy (EFC) oraz po przyjęciu przez Komisję decyzji o wypłacie.

Resort komentuje decyzje w sprawie KPO

MFiPR podało, że na wnioskowaną kwotę ponad 55 mld zł (prawie 12,7 mld euro), 29,8 mld zł (6,8 mld euro) pochodzi z części grantowej KPO, a ok. 25,9 mld zł (ok. 5,9 mld euro) to część pożyczkowa KPO.

Na platformie X skomentowało, że ponad 55 mld zł, które ma otrzymać Polska jest "rekordowe".

"Zainwestujemy je m. in. w bezpieczeństwo, czystą energię, nowe miejsca w żłobkach, modernizację szkół, lepszą i bardziej dostępną opiekę zdrowotną, nowoczesny, niskoemisyjny transport publiczny, szybki internet" - wyliczono.

Jak dodano, pieniądze trafią do Polski "w drugiej połowie grudnia".

"Do tej pory do Polski wpłynęło z KPO ok. 180 mld zł. Mamy już 1 mln 145 tys. podpisanych umów na realizację projektów na prawie 235 mld zł. Inwestycje z KPO to motor polskiego wzrostu gospodarczego - nasz kraj jest liderem rozwoju" - zauważono.

Resort podkreślił, że "efekty KPO to inwestycje na lata".

📢Rekordowe ponad 55 miliardów złotych!



Komisja Europejska pozytywnie oceniła 9. wniosek o płatność z #KPO na ponad 5⃣5⃣ mld zł.



💶 Zainwestujemy je m. in. w bezpieczeństwo, czystą energię, nowe miejsca w żłobkach, modernizację szkół, lepszą i bardziej dostępną opiekę… pic.twitter.com/yFrRA4BURV — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) November 20, 2026 Rozwiń

Powołana w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Agnieszka Bartol mówiła w piątek na konferencji, że jej priorytetem jest ostateczne zakończenie Krajowego Planu Odbudowy. Zapowiedziała, że jeszcze przed świętami odwiedzi 16 regionów Polski.

Oceniła również, że pierwszym zadaniem przed nią stojącym jest skończenie KPO.

- Komisja Europejska dzisiaj powinna przyjąć pierwszą pozytywną ocenę ostatniego wniosku o płatność z KPO. Wygląda na to, że wszystko będzie dobrze, to się wydarzy dzisiaj o 15 - poinformowała.

Miliardy euro dla Polski z KPO

W sumie Polska ma do wykorzystania z KPO ok. 54,7 mld euro, w tym:

prawie 25,3 mld euro w postaci dotacji,

ponad 29,4 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek, po zmniejszeniu tej kwoty z 34,5 mld euro w ramach jednej z rewizji.

Termin realizacji planu mija w tym roku. By zamknąć cały fundusz w 2026 r., państwa członkowskie powinny zrealizować zaplanowane reformy i inwestycje do sierpnia. KE czeka na ostatnie wnioski o płatność do końca września.