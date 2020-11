Chciała dopłacić 50 groszy, straciła prawie trzy tysiące. Policja ostrzega

Policja ostrzega przed SMS-ami od oszustów

"Ponieważ kobieta w tym czasie oczekiwała na paczkę, nie podejrzewała, że to oszustwo. Po wejściu w link oraz próbie zalogowania się oszust uzyskał dostęp do jej konta bankowego, z którego następnie wypłacił 2700 złotych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie funkcjonariusze zwrócili się z apelem, by nie odpowiadać na SMS-y oraz wiadomości e-mail nieznanego pochodzenia. Tym bardziej, jeżeli skłaniają nas do płatności za usługi bądź różnego rodzaju zaległości. "Nie wchodźmy na załączone do nich linki. Pamiętajmy, że informacje na temat ewentualnego zadłużenia lub konieczności dokonania dodatkowej płatności zawsze możemy sprawdzić w biurze obsługi klienta firmy, która żąda dokonania takie wpłaty" - wyjaśniono.