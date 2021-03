Miały sprzedać buty, straciły prawie 145 tysięcy złotych. Policja ostrzega

Funkcjonariusze poinformowali, że klika dni temu do policjantów z krapkowickiej komendy zgłosiły się osoby, które zostały oszukane podczas sprzedaży na portalach aukcyjnych. "Z ich relacji wynikło, że na jednym z komunikatorów napisały do nich osoby zainteresowane ich ofertą. W obu przypadkach kobiety miały do sprzedania obuwie. Transakcja miała się odbyć za pośrednictwem portalu aukcyjnego. To również kupujący zaoferowali, że zorganizują kuriera, który odbierze przesyłkę, a pieniądze trafią bezpośrednio na konto" - czytamy w komunikacie.