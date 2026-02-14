Polacy w obliczu kryzysu. Niepokojące wyniki badania

Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały Źródło: TVN24

W momencie faktycznego załamania finansowego większość gospodarstw domowych musiałaby podejmować decyzje pod presją czasu, zamiast realizować wcześniej założoną strategię. Planu awaryjnego na wypadek nagłego kryzysu finansowego nie ma 69 bowiem proc. Polaków - dowiadujemy się z badania.

Strategie ochronne Polaków

Ankietowanych spytano też, na jakie podejście postawiliby w obliczu problemów z budżetem domowym. Najwięcej (35 proc.) kupowałaby produkty lepszej jakości, ale rzadziej. Z kolei 30 proc. zdecydowałoby się na tańsze zamienniki, a 29 proc. sięgnęłoby po artykuły z drugiej ręki.

Na ograniczenie zakupów przy zachowaniu ich standardu stawiają przede wszystkim kobiety (43 proc.) oraz seniorzy (48 proc.). Mężczyźni (35 proc.) i młodzi dorośli w wieku 18-29 lat (38 proc.) częściej szukają oszczędności na rynku wtórnym.

Ponadto wśród osób oceniających swoją kondycję materialną jako złą dominuje strategia ograniczenia zakupów przy zachowaniu jakości (61 proc.), a osoby, które deklarują zdecydowanie dobrą sytuację finansową najczęściej wskazują na wybór tańszych zamienników (49 proc.).

Z tych wydatków najtrudniej zrezygnować

Ankietowani pytani, z jakich wydatków najtrudniej byłoby im zrezygnować, najczęściej wskazywali na profilaktykę zdrowotną (21 proc.). Kolejne 19 proc. nie zrezygnowałoby z własnego środka transportu, 17 proc. nie odpuści wakacji i wypoczynku, a 12 proc. - dostępu do internetu. Kobiety najmocniej chronią budżet zdrowotny - 24 proc. z nich deklaruje, że to właśnie z profilaktyki zrezygnowałyby najmniej chętnie, podczas gdy mężczyźni najtrudniej rezygnują z wakacji (20 proc.).

Jednocześnie osoby, które oceniają swoją sytuację finansową jako złą lub bardzo złą, najmocniej bronią wydatków na wakacje - taką deklarację złożyło 45 proc. tej grupy.

"Podobne podejście, choć w mniejszej skali (21 proc.), prezentują osoby, które uważają, że ich budżet stoi na średnim poziomie. Wraz z poprawą statusu materialnego punkt ciężkości przesuwa się w stronę mobilności - własny środek transportu jest najważniejszy dla osób z sytuacją 'raczej dobrą'. Natomiast ci, którym powodzi się zdecydowanie najlepiej, wracają do podstaw i wskazują profilaktykę zdrowotną jako obszar, w którym nie uznają kompromisów" - dodali autorzy publikacji.

Badanie zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 04-12 stycznia 2026 r. na grupie 1000 dorosłych osób.

Opracowała Paulina Karpińska/kris