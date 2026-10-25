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Podwyżki na autostradzie A2. Resort mówi o "nieakceptowalnej" polityce cenowej

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Autostrada A2
Autostrada A2 znowu drożeje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Magda Wygralak/Shutterstock
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Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o analizę możliwości wypowiedzenia umowy koncesyjnej dotyczącej odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Konin. Za powód wskazano częste podwyżki opłat za przejazd, stosowane przez spółkę Autostrada Wielkopolska.

Według Ministerstwa Infrastruktury polityka cenowa spółki Autostrada Wielkopolska, polegająca na systematycznym podnoszeniu stawek za przejazd, nie jest akceptowalna. Jak podkreślono, podwyżki opłat następują zbyt często, jednak obecna umowa koncesyjna nie daje stronie publicznej możliwości ich zablokowania, o ile stawki nie przekraczają określonych w kontrakcie wartości maksymalnych.

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Umowa koncesyjna na odcinek Nowy Tomyśl-Konin

Ministerstwo przypomniało, że umowa koncesyjna została zawarta w 1997 r. i opiera się na modelu, w którym koncesjonariusz sam finansuje budowę, utrzymanie oraz remonty autostrady, a koszty pokrywają użytkownicy drogi poprzez opłaty za przejazd. W przeciwieństwie do innych odcinków autostrad koncesyjnych, takich jak A1 Gdańsk-Toruń czy A2 Świecko-Nowy Tomyśl, państwo nie ma wpływu na wysokość stosowanych stawek.

Z danych przedstawionych przez resort wynika, że od września 2015 r. do września 2026 r. opłaty za przejazd odcinkiem Nowy Tomyśl-Konin wzrosły o około 141-145 proc. w zależności od kategorii pojazdu. Dla samochodów osobowych stawka wzrosła z 17 zł do 41 zł za przejazd całym koncesyjnym odcinkiem.

Resort chce wstrzymać podwyżki na A2

Ministerstwo poinformowało również, że w marcu 2026 r. zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ocenę możliwości wykorzystania przepisów konsumenckich do powstrzymania cyklicznych podwyżek opłat. UOKiK uznał jednak, że nie ma obecnie podstaw do postawienia koncesjonariuszowi zarzutu narzucania nieuczciwych cen, ponieważ obowiązujące stawki pozostają istotnie niższe od maksymalnych poziomów przewidzianych w umowie.

Resort zaznaczył, że nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych mających na celu ograniczenie możliwości podnoszenia opłat przez koncesjonariusza ani wprowadzenie dopłat do przejazdów dla wybranych grup użytkowników. Umowa koncesyjna obowiązuje do marca 2037 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
Autostrada A2samochodyMinisterstwo Infrastruktury
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