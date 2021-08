Podwyżki dla prezydenta i samorządowców. Opozycja składa szereg poprawek

Podwyżki wynagrodzeń - projekt PiS

KO o podwyżce dla prezydenta

Argumentów tych nie podziela opozycja. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że postawa PiS pokazuje, jak bardzo politycy tej formacji stracili społeczny słuch. Nawiązał do hasła byłej premier Beaty Szydło sprzed kilku lat: "praca, pokora, umiar". Stwierdził, że dzisiaj te słowa "brzmią jak szydera z Polek i Polaków". Zdaniem posła KO, postawę ekipy rządzącej obecnie Polską można opisać używając słów prezydenta Andrzeja Dudy "ojczyznę dojną racz wam zwrócić panie". - I doicie ją bez umiaru - powiedział Sowa, zwracając się do posłów PiS.

Poseł KO mówił też o "swoistym dealu", w którym najpierw prezydent zdecydował o podwyżce m.in. dla parlamentarzystów, a teraz oni mają odwdzięczyć się prezydentowi tym samym. Apelował do posłów, by zastanowili się, czy prezydent Duda zasługuje na 10 tys. podwyżki za wykonaną dotąd pracę. Pytał, kto zna poważną polityczną inicjatywę prezydenta; dopytywał, jak oceniają stanowisko Dudy dotyczące szczepień, bo - jak ocenił - wystąpienia prezydenta brzmiały tak, "jakby był rzecznikiem antyszczepionkowców". - I za to podwyżka? - pytał. Odnosząc się do podwyżki dla samorządowców, Sowa podkreślał, że wcześniej te środki zostały przez rząd PiS obniżone.