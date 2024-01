Podwyżki dla nauczycieli. Projekt zmian trafił do konsultacji publicznych

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z nim minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o kwotę od 1167 złotych brutto do 1365 złotych brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Średnie wynagrodzenia nauczyciela. W 2024 roku wzrost o 30 procent

W ustawie budżetowej na 2024 roku, uchwalonej w czwartek przez Sejm, kwotę bazową ustalono na wysokości 5176,02 zł, co - jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia - oznacza wzrost średnich wynagrodzeń o 30 procent w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku. Jednocześnie wskazano, że na mocy ustawy okołobudżetowej średnie wynagrodzenia nauczyciela początkującego będzie zwiększone dodatkowo - wzrośnie o 33 procent. Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli pociąga za sobą wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków. "W projektowanym rozporządzeniu stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały ustalone przy zachowaniu dotychczasowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu średnim nauczycieli" - czytamy w uzasadnieniu.

Sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

Zgodnie z nią minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego ma wzrosnąć od 1 stycznia br. o kwotę od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (pierwsza grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto). Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli. Pozostali nauczyciele to osoby z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Nauczyciele z tych grup zaszeregowania mają otrzymać podwyżki o kwoty od 1188 zł brutto do 1210 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).