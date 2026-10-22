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Sejm za wyższą akcyzą na alkohol. Pieniądze mają trafić do NFZ

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38-latek notorycznie kradł butelki z alkoholem (zdj. ilustracyjne)
Donald Tusk zapowiada podwyższenie akcyzy na alkohol
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Sejm uchwalił w czwartek ustawę zwiększającą skalę podwyżek akcyzy na napoje alkoholowe w 2027 roku. Dodatkowe wpływy mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Za uchwaleniem przepisów o podwyżce akcyzy głosowało 377 posłów, przeciw było 59, a wstrzymał się jeden poseł. Wcześniej posłowie poparli poprawkę zmniejszającą skalę podwyżki akcyzy na cydr i perry. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. 

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O tyle wzrośnie akcyza za alkohol od 1 stycznia 2027 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, stawka akcyzy wzrośnie:

  • na alkohol etylowy z 8 811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100 proc. alkoholu,
  • na piwo z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato,
  • na wino i pozostałe napoje fermentowane z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr,
  • na wyroby pośrednie z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr,
  • na cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. z 97 zł do 116,4 zł za hektolitr.

Jednocześnie w ustawie zapisano, że uzyskane dzięki tej podwyżce dodatkowe środki zostaną przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Ponieważ skala tego wzrostu będzie znana dopiero w 2028 r., co pozwoli na wykorzystanie tych danych przy konstrukcji budżetu na 2029 r., to w roku przyszłym oraz w 2028 r. dotacja do NFZ ma zostać zwiększona, a potem ma nastąpić rozliczenie.

Nowela ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

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Tusk do Nawrockiego: proszę nie ulegać żadnemu lobbingowi

- To jest kolejne podejście - poprzednie prezydent zawetował - mówił pod koniec września rzecznik rządu Adam Szłapka, po przyjęciu projektu o podwyżce akcyzy przez Radę Ministrów.

Premier Donald Tusk zwrócił się wówczas do prezydenta, by ten podpisał nową wersję projektu.

>>> Rząd przyjął projekt ustawy podwyższającej akcyzę na alkohol

- Panie prezydencie, mam nadzieję, że do Stanów Zjednoczonych dotrze ten głos, proszę nie ulegać żadnemu lobbingowi w tej sprawie. Wiemy, kto jest zainteresowany tym, żeby nie było tej podwyżki. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać i proszę podpisać coś, co będzie sprzyjało pacjentom, systemowi zdrowia i generalnie wszystkim wyjdzie na zdrowie - powiedział Tusk. 

Dodał też: - Także panie prezydencie, jeszcze raz przypominam: na zdrowie te pieniądze

Prezydent Karol Nawrocki zawetował przygotowaną ustawę zwiększającą podwyżki akcyzy na alkohol pod koniec grudnia minionego roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
AlkoholAkcyzaSejmDonald TuskKarol NawrockiAdam Szłapka
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