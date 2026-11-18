Pieniądze Akcyza na alkohol w górę. Prezydent poparł ustawę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Tusk zapowiada podwyższenie akcyzy na alkohol Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W opublikowanym na platformie X materiale wideo Nawrocki przypomniał, że zawetował podobne przepisy w grudniu 2025 r.

- Przekazałem szerokie uzasadnienie weta i projekt poprawiono w rządzie (...). Jednym z moich zasadniczych zastrzeżeń był brak wystarczającej gwarancji, że środki trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra (finansów i gospodarki Andrzeja) Domańskiego - powiedział prezydent.

Jak dodał, w nowej ustawie zagwarantowano, że pieniądze trafią do służby zdrowia i dlatego zdecydował się ją podpisać.

- Alkohol nie jest zwykłym towarem. Alkohol szkodzi i dochody z jego sprzedaży muszą być wykorzystane w celu naprawy tych szkód - ocenił prezydent Nawrocki.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego 🇵🇱 pic.twitter.com/BfwDLGfEoy — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 18, 2026 Rozwiń

Wyższa akcyza na alkohol

Zgodnie z nowymi przepisami stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrośnie z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100-procentowego alkoholu.

W przypadku piwa stawka zostanie podniesiona z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr za każdy stopień Plato.

Akcyza na wino i pozostałe napoje fermentowane wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr, natomiast na wyroby pośrednie - z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr.

Stawka akcyzy na cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. zostanie zwiększona z 97 zł do 116,40 zł za hektolitr.

Dodatkowe wpływy dla Narodowego Funduszu

W ustawie zapisano, że dodatkowe wpływy uzyskane dzięki podwyżce akcyzy zostaną przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Rzeczywista wysokość tych wpływów będzie znana dopiero w 2028 roku. Dane te będzie można uwzględnić podczas prac nad budżetem państwa na 2029 rok.

Nowela ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku.