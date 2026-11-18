Akcyza na alkohol w górę. Prezydent poparł ustawę
W opublikowanym na platformie X materiale wideo Nawrocki przypomniał, że zawetował podobne przepisy w grudniu 2025 r.
- Przekazałem szerokie uzasadnienie weta i projekt poprawiono w rządzie (...). Jednym z moich zasadniczych zastrzeżeń był brak wystarczającej gwarancji, że środki trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra (finansów i gospodarki Andrzeja) Domańskiego - powiedział prezydent.
Jak dodał, w nowej ustawie zagwarantowano, że pieniądze trafią do służby zdrowia i dlatego zdecydował się ją podpisać.
- Alkohol nie jest zwykłym towarem. Alkohol szkodzi i dochody z jego sprzedaży muszą być wykorzystane w celu naprawy tych szkód - ocenił prezydent Nawrocki.
Wyższa akcyza na alkohol
Zgodnie z nowymi przepisami stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrośnie z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100-procentowego alkoholu.
W przypadku piwa stawka zostanie podniesiona z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr za każdy stopień Plato.
Akcyza na wino i pozostałe napoje fermentowane wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr, natomiast na wyroby pośrednie - z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr.
Stawka akcyzy na cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. zostanie zwiększona z 97 zł do 116,40 zł za hektolitr.
Dodatkowe wpływy dla Narodowego Funduszu
W ustawie zapisano, że dodatkowe wpływy uzyskane dzięki podwyżce akcyzy zostaną przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Rzeczywista wysokość tych wpływów będzie znana dopiero w 2028 roku. Dane te będzie można uwzględnić podczas prac nad budżetem państwa na 2029 rok.
Nowela ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku.