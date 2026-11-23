Pieniądze Podwójna ulga podatkowa dla honorowych dawców krwi. Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 Paulina Karpińska |

Andrzej Domański o zmianach podatkowych i ewentualnym wecie prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od 1 stycznia 2027 roku kwota stanowiąca podstawę ulgi podatkowej dla honorowych dawców krwi wyniesie 260 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składników. Obecnie jest to 130 zł.

Zmiana wynika z nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ją 18 listopada.

Ulga dla krwiodawców

Warto przy tym podkreślić, że 260 zł za litr nie jest wynagrodzeniem wypłacanym dawcy. To kwota służąca do ustalenia wartości darowizny na potrzeby rozliczenia podatkowego.

Honorowi dawcy krwi mogą odliczyć wartość darowizny od dochodu, a osoby rozliczające się ryczałtem od przychodu. Ulgę wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 wraz z załącznikiem PIT/O. Przedsiębiorcy oraz osoby uzyskujące przychody m.in. z najmu lub dzierżawy mogą dokonać odliczenia już w trakcie roku.

Łączna kwota odliczanych darowizn nie może jednak przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu lub przychodu. Ilość oddanej krwi lub jej składników potwierdza zaświadczenie wydane przez jednostkę publicznej służby krwi.

Limit ten jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na:

cele pożytku publicznego,

kult religijny,

kształcenie zawodowe,

odbudowę zabytków.

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Nie tylko ulga podatkowa

Honorowym dawcom krwi przysługuje wolne od pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie obejmuje także czas potrzebny na okresowe badanie lekarskie. Oddanie krwi potwierdza zaświadczenie wystawione przez placówkę publicznej służby krwi, a o planowanej nieobecności należy wcześniej poinformować pracodawcę.

Dodatkowe uprawnienia mają zasłużeni honorowi dawcy krwi. Mogą m.in. korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach. Przysługuje im również bezpłatne, w granicach limitu finansowania, zaopatrzenie w określone leki refundowane oraz preparaty związane z oddawaniem krwi, m.in. żelazo, kwas foliowy i preparaty witaminowe.

Krwiodawcy mogą też korzystać ze zniżek lub bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, jednak zasady różnią się w zależności od miejscowości. O takich uprawnieniach decydują lokalne przepisy, które określają m.in. wymaganą ilość oddanej krwi i dokumenty potrzebne do skorzystania z ulgi.