Darmowe konto w każdym banku

Osoby, które rzadko korzystają z usług bankowych, mogą założyć darmowy rachunek podstawowy - przypomina w środowym komunikacie Rzecznik Finansowy. Jednocześnie zwraca uwagę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie dla chcących aktywniej korzystać z bankowości.

Według rzecznika, jako że opłaty za usługi bankowe są coraz wyższe, to dobra alternatywa dla ROR-ów oferowanych na komercyjnych zasadach, jednak tylko dla osób wykonujących kilka operacji bankowych miesięcznie.

W komunikacie zwrócono uwagę, że z analizy Narodowego Banku Polskiego wynika, że średnie miesięczne opłaty za prowadzenie standardowego rachunku płatniczego i użytkowanie karty debetowej wydawanej do nich sięgnęły prawie 12 zł (odpowiednio 6,37 zł i 5,53 zł). To prawie 144 zł rocznie. To dane za drugą połowę 2019 r., a w pierwszej połowie 2020 r. te opłaty stopniowo rosły.