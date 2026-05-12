Pieniądze

Młodzi też padają ofiarą oszustów. "Presja czasu to podstawowy element"

Policjanci weszli do mieszkania, z którego dzwonili oszuści (zdj. ilustracyjne)
Oszuści powoływali się na rządowe dotacje. Zmusili starszych ludzi do spłacania kredytów
Ofiarami ataków cyberprzestępców są również osoby młode. Według ekspertów kluczowe jest tutaj tempo korzystania z narzędzi elektronicznych. "Presja czasu to podstawowy element wykorzystywany w atakach kierowanych na młode osoby" - stwierdzają eksperci Alior Banku. Oto co zrobić, jeśli mamy podejrzenia, że rozmawiamy z oszustem.

Specjaliści uważają, że wywieranie presji czasu to skuteczne narzędzie przestępców w walce o pieniądze młodych użytkowników e-bankowości.

"Młode osoby zazwyczaj działają w trybie 'tu i teraz'. To one wykonują zwykle natychmiastowe płatności, klikają w linki w komunikatorach, szybko odpowiadają na wiadomości i rzadko znajdują czas na weryfikację dostarczanych im informacji" - oceniają eksperci.

Najczęstsze scenariusze

Scenariusze wykorzystywane przez przestępców mają wywołać w ofiarach zarówno wrażenie nagłości podjęcia decyzji, jak i budzić wrażenie, że kontaktują się z zaufaną instytucją. Eksperci Aliora wskazują najczęstsze scenariusze ataku:

  • Praca za lajki lub szybki zarobek: kontakt zaczyna się od pochwały i "oferty współpracy". Następnie pojawia się prośba o dopłatę weryfikacyjną, instalację aplikacji lub podanie danych logowania. W efekcie następuje utrata pieniędzy, przejęcie konta lub wykorzystanie ofiary jako "słupa".
  • Phishing mobilny: link w DM/SMS prowadzi do strony łudząco podobnej do serwisu (płatności, sklep, ogłoszenia, dostawca) - na telefonie łatwiej przeoczyć adres i szczegóły. W efekcie następuje kradzież hasła, danych karty i przejęcie profilu.
  • Oszustwa w grach: "darmowe skiny", wymiana waluty, kody do dodatków - link prowadzi do fałszywej strony logowania albo pobrania pliku. Efektem jest przejęcie konta i utrata przedmiotów lub wykonanie płatności.
  • Romance scam i manipulacja relacją: oszust ukryty pod skradzionym profilem znajomego ofiary lub fałszywym profilem najpierw buduje zaufanie, a później prosi o przelew, kody Blik, dane lub "pomoc w nagłej sytuacji".
  • Sextortion (szantaż materiałami intymnymi): po krótkiej wymianie informacji (flircie) pojawia się prośba o zdjęcie lub film. Następnie wywierana jest presja: odliczanie i groźba publikacji. Celem jest pozyskanie środków poprzez szybkie przelewy i utrzymanie kontroli nad ofiarą.

O próbie ataku może świadczyć również wywieranie presji i zniechęcanie do potwierdzenia przekazywanych informacji, jak i prośby o podanie kodu BLIK czy wykonanie "przelewu testowego". Sygnałami ostrzegawczymi mogą być również podejrzane linki - często niezawierające w adresach nazwy instytucji, czy prośby o podanie hasła albo kodu 2FA (Uwierzytelnianie dwuskładnikowe), wysłanie SMS-a, czy zgoda na zdalny dostęp.

Co zrobić, kiedy mamy wątpliwości?

Eksperci wskazują konkretne działania, jakie możemy podjąć w sytuacji, kiedy mamy wątpliwości, czy rozmawiamy z osobą reprezentującą zaufaną instytucję. Choć może wydawać się to banalne, specjaliści zalecają zrobienie sobie przerwy. Wtedy zyskujemy czas na przemyślenie ewentualnych konsekwencji, natomiast potencjalny oszust traci atut presji czasu.

Eksperci Alior Banku wskazują również inne działania, które możemy podjąć w obliczu próby oszustwa:

  • przerwij kontakt - rozłącz rozmowę, nie odpisuj, nie klikaj kolejnych linków,
  • nie płać "dla świętego spokoju" - przy szantażu zazwyczaj skutkuje to pojawieniem się kolejnych żądań,
  • zabezpiecz konta - wyloguj sesje, zmień hasło (najlepiej z innego urządzenia), włącz/zweryfikuj 2FA,
  • skontaktuj się z bankiem lub operatorem płatności - zgłoś incydent i poproś o zablokowanie instrumentów,
  • zgłoś próbę oszustwa - do operatora platformy (np. serwisu społecznościowego), a w przypadku straty/wyłudzenia - odpowiednim służbom,
  • zachowaj dowody - zrzuty ekranu, numery telefonów, linki, nicki, daty i godziny.
Profilaktyka. Co zrobić przed potencjalnym atakiem?

Jednak zanim znajdziemy się w sytuacji, kiedy ktoś próbuje wyłudzić nasze pieniądze czy dane, możemy podjąć konkretne kroki, żeby zabezpieczyć się przed oszustami. Te działania profilaktyczne mogą według ekspertów uchronić nas przed potencjalnym atakiem:

  • weryfikuj poza czatem - jeśli "bank/support" komunikuje się przez DM, zakończ kontakt i zadzwoń na oficjalny numer z aplikacji lub strony (samodzielnie wpisany, a nie skopiowany),
  • nie udostępniaj kodów BLIK, SMS i 2FA - są jak gotówka,
  • stosuj silne i unikalne hasła,
  • ograniczaj widoczność profilu - im mniej danych publicznie dostępnych, tym trudniej zaatakować,
  • aktualizuj oprogramowanie i nie instaluj aplikacji z linków w wiadomościach,
  • korzystaj z limitów i powiadomień banku (transakcje, logowania, zmiany ustawień).

"Najskuteczniejszą obroną jest spowolnienie, czyli przerwanie kontaktu, weryfikacja przekazanych informacji oraz stosowanie zasady niewykonywania działań pod presją" - podsumowują specjaliści Alior Banku.

