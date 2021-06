Minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział w rozmowie z dziennikiem "Financial Times", że Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorców, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju. Pomysłowi sprzeciwiają się również Węgry. Wcześniej do porozumienia w tej sprawie doszła grupa G7.

- Nie powinno być tak, by G7 dyktowała nam, jaką stawkę podatkową mamy w naszym kraju – powiedział Tadeusz Kościński. Szef MF wyjaśnił, że niższa stawka podatkowa to ważny sposób na dogonienie bardziej rozwiniętych gospodarek poprzez przyciągnięcie innowacji z zagranicy. Podkreślił jednak, że Polska, w której podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19 proc., nie chce zwabiać firm do siebie w celu zminimalizowania ich obciążeń podatkowych.