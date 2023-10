Będą zmiany w podatku od nieruchomości. "To jest rewolucja"

Część właścicieli mieszkań będzie płaciła niższy podatek niż dotychczas. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że garaż i mieszkanie powinny być opodatkowane tą samą stawką podatku od nieruchomości. - Jest to rewolucja - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 2025 roku.

Trybunał Konstytucyjne w środę uznał, że opodatkowanie miejsca garażowego posiadającego księgę wieczystą w budynkach wielorodzinnych stawką wyższą niż garażu bez odrębnej własności jest niezgodne z konstytucją. Trybunał argumentował, że posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu stanowi immanentny element mieszkania.

- Jest to rewolucja. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy są wadliwe i należy je zmienić - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie.

Podatek od nieruchomości - zmiany

Jak wyjaśnia, "Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z lutego 2012 roku wskazał, że jeżeli mamy dwa odrębne akty, czyli garaże, miejsca postojowe są ustanowione na odrębnym akcie, to mówimy o odrębnym opodatkowaniu, jako 'pozostałe' budynki, niezwiązane z lokalem mieszkalnym". W efekcie ich opodatkowanie było około 10-krotnie wyższe.

- Było to niekorzystne dla podatników, jeżeli dla na przykład hali garażowej, na której znajdują się ich miejsca postojowe, założono odrębną księgę wieczystą - dodaje Juszczyk.

Różnica jest znacząca. W 2023 roku maksymalna stawka podatku od powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych wynosi 1,00 zł/m2, a w przypadku budynków lub ich części pozostałych 9,71 zł. O ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy. - Oznacza to, że w przypadku garażu lub miejsca postojowego o powierzchni 20 m2 podatek w tym roku mógł wynieść nawet 194,20 zł, gdyby to było traktowane jako lokal mieszkalny, z niższą stawką podatku, to byłoby to 20 złotych - zauważa ekspert.

Co ważne - jak dodaje Piotr Juszczyk - "Trybunał Konstytucyjny uznał, że garaż czy miejsce postojowe nie musi być nawet w obrębie budynku, w którym jest mieszkanie". Oznacza to, że wyrok dotyczy też miejsc postojowych, które nie znajdują się w tym samym budynku co mieszkanie, a np. w oddzielnej hali garażowej na osiedlu. - Trybunał Konstytucyjny wskazał, że bez względu na to, czy garaż jest wyodrębniony od mieszkania czy nie, to trzeba stosować niższą stawkę podatku - podkreśla.

Od kiedy zmiany?

Wszyscy podatnicy odczują zmiany od 2025 roku. - Podatnicy będą mogli skorzystać z wyroku Trybunału Konstytucyjnego od 1 stycznia 2025 roku, dlatego że Trybunał odroczył utratę mocy obowiązujących przepisów do końca 2024 roku - tłumaczy główny doradca podatkowy w inFakcie.

W jego ocenie opóźnienie "jest na pewno dobrą wiadomością dla gmin, bo oznacza, że garaże, miejsca postojowe jeszcze w obecnym i przyszłym roku będą opodatkowane dalej 10-krotnie wyższą stawką". - W przypadku, gdyby zmiany weszłyby w życie już teraz, mocno spadłyby dochody samorządów - zwraca uwagę Juszczyk.

- Trybunał Konstytucyjny zobowiązał ustawodawcę do zmiany przepisów do końca 2024 roku. Gdyby tak się nie stało i ustawodawca nie zmieni w przyszłym roku przepisów, które miałyby wejść od 1 stycznia 2025 roku, to i tak na mocy wyroku będziemy płacić niższy podatek - podsumowuje ekspert.

Gminy wydają decyzje podatkowe na dany rok w pierwszym kwartale roku. Otrzymują je m.in. wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes