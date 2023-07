Kontrowersyjna propozycja w sprawie podatków. Zapowiedź Ministerstwa Finansów

Sprawa zostanie poddana ponownej kompleksowej analizie - zapowiada Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes. Chodzi o projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który zakłada zmiany w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Są one oceniane jako niekorzystne dla podatników.

Obecnie trwają konsultacje w sprawie zmian w projekcie Ordynacji podatkowej. "Gazeta Wyborcza" napisała w poniedziałek, że "na pozór nie ma się czego bać, wystarczy jednak dokładnie przeczytać nowe przepisy, aby bić na alarm". Jak wskazał sam resort finansów, proponowane rozwiązania przewidują bowiem m.in. wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - w sytuacji, gdy urząd celno-skarbowy podejmie kontrolę celno-skarbową. Obecnie ma to miejsce dopiero w przypadku wszczęcia postępowania karno-skarbowego.

- Bardzo niebezpieczne jest to, że może się to (wszczęcie kontroli - red.) wydarzyć tuż przed samym końcem okresu przedawnienia, czyli w ostatnim, piątym roku, a nawet 31 grudnia tego piątego roku - zauważył w rozmowie z TVN24 Przemysław Hinc, doradca podatkowy. - To jest na pewno mechanizm, który działa przeciwko podatnikom - dodał.