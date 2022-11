Szykują się zmiany w podatku Belki. Wiceminister o terminie

Polska Agencja Prasowa podała w ubiegłym tygodniu, że MF rozważa zmiany w podatku od zysków kapitałowych. - Zmiany w podatku Belki będą możliwe zapewne od 1 stycznia 2024 roku, ale możliwe, że uda się je wprowadzić wcześniej, więc nie mówię, że jest to finalna data. Wszystko zależy od tego, jak odpowiedzą banki, bo to one są operatorami, które widzą ten podatek - powiedział w rządowej telewizji Soboń.