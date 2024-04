Obniżka podatków dla jednej branży weszła w życie

Od poniedziałku stawka podatku VAT na usługi kosmetyczne spadła z 23 do 8 procent. Chodzi między innymi o usługi kosmetyczne, manicure i pedicure świadczone zarówno w salonach, jak i w domu.

W poniedziałek weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami, stawka VAT spadła z 23 do 8 proc. na usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, również te świadczone w domu, a także "pozostałe usługi kosmetyczne", obejmujące m.in. usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji.

Usługi kosmetyczne z niższą stawką podatku VAT

Nowe przepisy będą miały ujemny wpływ na dochody budżetu państwa. Według szacunków Ministerstwa Finansów w 2024 roku dochody budżetu państwa z tego tytułu mają spaść o 128,3 mln zł. W 2025 roku ma to być ubytek w wysokości 207,9 mln zł, a w 2026 roku 221,7 mln zł.

"W latach 2027-2033 skutek szacuje się na poziomie ok. -234,5 mln zł dla każdego roku. Łączny skutek (dla 10 lat) obniżenia stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. będzie mieć ujemny wpływ na dochody budżetu państwa w wysokości ok. -2 200 mln zł" - mogliśmy przeczytać w ocenie skutków regulacji.