Z jakich ulg możemy skorzystać rozliczając PIT

Na rozliczenie podatku dochodowego mamy czas tylko do końca kwietnia. Wielu z nas będzie mogło skorzystać przy tym z wielu ulg, które realnie obniżają podatek lub zwiększają kwotę zwrotu. Wyjaśniamy, jakie rodzaje odliczeń przysługują w 2026 roku.

Termin rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2025 rok - składanego w 2026 roku - upływa 30 kwietnia. W tym roku nie będzie wydłużenia terminu, bo ostatni dzień kwietnia przypada w dzień roboczy (w czwartek).

Odliczenia od dochodu

System ulg podatkowych w Polsce możemy podzielić na kilka grup. Najliczniejszą stanowią odliczenia od dochodu, które pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania jeszcze zanim wyliczymy należność dla fiskusa.

W tej kategorii możemy wymienić:

  • ulgę termomodernizacyjną,
  • odliczenia z tytuły wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
  • ulgę na internet.
  • różnego rodzaju darowizny - od tych na cele pożytku publicznego i kultu religijnego, na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła, aż po ekwiwalent za honorowe krwiodawstwo oraz wsparcie kształcenia zawodowego,
  • osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie mogą dodatkowo odliczyć wydatki rehabilitacyjne,
  • członkowie związków zawodowych mają prawo do odliczenia składek członkowskich w ramach ustawowego limitu.
PIT zero

Drugą grupę stanowią odliczenia od kwoty podatku oraz całkowite zwolnienie z należności, znane jako "PIT zero". Najpopularniejsza to zapewne ulga na dziecko, której wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci. Rzadziej stosowana jest ulga abolicyjna - dla osób pracujących za granicą.

Pełne zwolnienie z podatku (do limitu przychodów wynoszącego 85 528 złotych) obejmuje cztery specyficzne grupy podatników:

  • osoby młode do 26. roku życia,
  • seniorów, którzy mimo uprawnień emerytalnych nadal pracują,
  • rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci w ramach ulgi 4+,
  • osoby powracające z emigracji i przenoszące swoją rezydencję podatkową do Polski.
Ulgi na kulturę i innowację

Osobna kategoria ulg dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacyjności. Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), ulgi na robotyzację, prototyp czy ekspansję, która pozwala odliczyć koszty wejścia na nowe rynki.

Fiskus przewiduje również ulgi na sponsoring sportu, kultury i nauki, ulgę na terminal płatniczy oraz preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej.

W specyficznych przypadkach inwestorzy mogą również skorzystać z ulgi na zabytki, potocznie nazywanej "Pałacyk plus", która dotyczy wydatków na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Szczegóły najważniejszych ulg

Ulga prorodzinna jest w pełni zależna od liczby dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje po 1112,04 zł rocznie, na trzecie 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne 2700 zł. W przypadku jednego dziecka obowiązuje limit dochodów rodziców (łącznie 112 tys. złotych rocznie), jednak przy dwójce lub więcej dzieci limit ten całkowicie znika.

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na ocieplenie budynku, wymianę pieca na pompę ciepła lub kocioł gazowy, a także montaż fotowoltaiki. Limit odliczenia jest bardzo wysoki i wynosi 53 000 zł na jednego podatnika (czyli małżonkowie będący współwłaścicielami mogą odliczyć łącznie 106 tys. zł). Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, a inwestycja musi zostać zakończona w ciągu trzech kolejnych lat.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością lub ich opiekunom, którzy utrzymują takie osoby. Dzieli się na wydatki limitowane i nielimitowane. Do nielimitowanych należy np. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptacja mieszkania czy opłacenie przewodnika. Z kolei wydatki limitowane obejmują m.in. zakup leków (odlicza się nadwyżkę powyżej 100 zł miesięcznie) oraz ryczałt na używanie samochodu osobowego do celów rehabilitacyjnych, który wynosi 2280 zł rocznie.

Więcej informacji na temat ulg podatkowych znajdziesz na rządowej stronie podatki.gov.pl.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica