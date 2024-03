Zmiany w składce zdrowotnej, podatku Belki, stawkach VAT oraz wakacje od ZUS - to część z rozwiązań dotyczących podatków i składek szykowanych przez rząd Donalda Tuska. Nadal nie wiemy, co z najgłośniejszą obietnicą - podwyżką kwoty wolnej od podatku.

Składka zdrowotna

Wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest jednym z punktów umowy koalicyjnej rządu Donalda Tuska . To odpowiedź na Polski Ład wprowadzony przez rząd Mateusza Morawieckiego , który zmienił zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co skutkowało zwiększeniem ich obciążeń.

Wakacje składkowe

Tak zwany podatek Belki

Zerowy VAT na żywność

- Nie wykluczałbym, że zostawimy kwestię VAT-u na żywność na tym poziomie, który był przed tym wybuchem inflacji i będziemy obserwowali, co się z tym dzieje. Ale potrzebujemy jeszcze do końca tygodnia chwili namysłu - mówił szef rządu podczas konferencji prasowej.

- Moja rekomendacja jest taka - ale minister finansów (Andrzej Domański - red.) jeszcze będzie dokładnie liczył - że moglibyśmy wrócić do 5-procentowej stawki na żywność i w każdej chwili wrócić do zerowej, jeśli będą powody dla takiego rozwiązania - wskazywał premier Tusk.

Obniżka VAT dla branży beauty

Kasowy PIT

Nowy podatek od aut spalinowych

- Pracujemy nad tym. Trwają rozmowy z ministerstwami, ale za wcześnie, by mówić o szczegółach. To, co ja chciałbym zrobić, to zaproponować rozwiązania najbardziej neutralne dla obywateli z finansowego punktu widzenia - deklarował wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta w niedawnej rozmowie z "Rzeczpospolitą".