Kiedy elektroniczne rozliczenie z fiskusem? Jest termin i nowość dla rodzin 4 plus

Elektroniczne zeznania podatkowe za 2022 rok w ramach usługi "Twój e-PIT zostaną udostępnione 15 lutego 2023 roku - przekazał TVN24 Biznes wydział prasowy Ministerstwa Finansów. Nowością określono PIT-DZ. To nowy wzór nowego formularza podatkowego, czyli informacji o dzieciach uprawniających podatnika do zwolnienia podatkowego w PIT zwanego potocznie "ulgą dla rodzin 4+"

Jak podało MF, PIT-37 i PIT-38 to "najczęściej wypełniane zeznania". Zwróciło też uwagę, że rozliczenie PIT-28 i PIT-36 są "z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej". Z kolei oświadczenie PIT-OP, to "oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego".

PIT-DZ - ulga dla rodzin 4 plus

"Nowością w 2023 r. będzie PIT-DZ: informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+" - napisał resort. Będzie on zawierał informacje o dzieciach, które są uprawnione do skorzystania z niektórych ulg. Druk ten zastosujemy po raz pierwszy przy rocznych rozliczeniach PIT za 2022 rok. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Zwolnieniu podlega kwota przychodu nieprzekraczająca 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.