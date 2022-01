Nowa ulga w Polskim Ładzie. Ministerstwo wyjaśnia

Zmiany podatkowe z Polskiego Ładu wprowadziły w życie ulgę dla rodzin, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Ministerstwo Finansów poinformowało, że można skorzystać za cały rok, nawet jeśli czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia.

W ramach ustawy podatkowej z Polskiego Ładu został wprowadzony PIT-0 dla rodzin cztery plus. To podatkowa preferencja dla rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci.

"Rozwiązanie jest dla pracujących rodziców – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, umowie zleceniu czy są przedsiębiorcami i pracują u siebie. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego zarobki z tej pracy wynoszą do 85 528 zł nie zapłaci ani złotówki PIT. W przypadku obojga rodziców, będzie to 171 056 zł bez podatku. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad te kwoty" - podał w komunikacie wydział prasowy Ministerstwa Finansów.

Jak wyjaśniono, przekroczenie kwoty 171 056 zł nie musi oznaczać konieczności zapłaty PIT. Resort przypomniał bowiem, że rozliczający się na zasadach ogólnych mają dodatkowo do wykorzystania 30 tys. zł kwoty wolnej. Tym samym rodzic rozliczający się według skali nie będzie płacić PIT przy kwocie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

Podatki 2022. Ulga dla rodzin cztery plus

"Rodzice będą mogli skorzystać z ulgi za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko pojawi się w rodzinie dopiero 31 grudnia. Dla potrzeb tej ulgi warunek posiadania czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Jeżeli więc czwarte dziecko urodzi się np. 31 grudnia to rodzice, po złożeniu rocznego zeznania PIT, dostaną zwrot całego zapłaconego w trakcie roku podatku od kwoty przychodów/dochodów do łącznej wysokości 231 056 zł" - wyjaśnił resort.

Przedstawiciele MF zastrzegli jednak, że jeśli dziecko urodzi się już w nowym roku, np. 1 stycznia, to rodzice będą korzystać z ulgi w nowym roku podatkowym, również za cały rok, ale nie za rok poprzedni.

Rodzice mogą korzystać z ulgi w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek, lub dopiero w zeznaniu podatkowym. "Sami o tym decydują. Jeśli nie mają jednak pewności czy ostatecznie spełnią warunki do ulgi (na przykład w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko), mogą skorzystać z niej dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego" - czytamy w komunikacie.

Ulgę dla rodzin cztery plus wcześniej komentowała na antenie TVN24 BiS Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor zespołu ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych w PwC Polska. Jak wskazywała, "korzyść wzrasta w miarę zwiększania się dochodu". - Wydaje się, że zachęta państwa do zwiększania dochodów, do podejmowania pracy, do powrotu przez osoby niepracujące na rynek pracy, jest celem tej ulgi. Także nie tylko posiadanie większej liczby dzieci, to jest oczywiście jeden z celów, ale też drugi, to jest powrót na rynek pracy, bo te korzyści będą większe w miarę zwiększania się naszych dochodów - mówiła Narkiewicz-Tarłowska.

Resort finansów podawał wcześniej przykłady: - rodzina 2+4, w której małżonkowie zarabiają wspólnie 11 500 zł brutto miesięcznie, zyska rocznie aż 8 945 zł. Małżonkowie nie dość, że nie zapłacą ok. 2 000 zł podatku, który płacili przed reformą, to jeszcze dostaną od państwa ok. 6 900 zł (zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci).

- rodzina 2+4, gdzie jeden z małżonków zarabia 10 tys. zł brutto, a drugi nie pracuje (wychowuje dzieci), zyska rocznie 8018 zł.

MF: konieczne jest oświadczenie

Aby pracodawca lub zleceniodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek mógł stosować ulgę dla rodzin 4 plus, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia. Poniżej publikujemy przykład takiego dokumentu.

Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes